Videoclip van zanger Mattino: ‘sprookje aan Nieuwegracht’

Utrecht -In zijn nieuwe videoclip ‘Evelien’ vindt de Utrechtse zanger Mattino een gitaar in de Nieuwegracht. Hij besluit zijn geluk te beproeven als straatzanger, maar blijkt niet erg succesvol te zijn. Iedereen loopt voorbij, totdat Evelien blijft stilstaan. Wat er daarna gebeurt is ter interpretatie aan de kijker. Is Evelien een droom of bestaat ze echt?

De clip is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Mattino: “Ik had een tijd geleden een belangrijke afspraak waar ik naartoe moest met de trein. Toen ik aankwam op Utrecht CS, bleek ik mijn portemonnee vergeten te zijn. Ik moest en zou die trein halen, dus zag ik geen andere oplossing dan geld te gaan verdienen door met alle passie die ik in me had te gaan zingen. Zonder gitaar, gewoon a capella! Het was nog vroeg in de ochtend en iedereen liep me straal voorbij. Uiteindelijk werd ik uit deze gênante situatie gered doordat een vriend toevallig langs kwam en me wat geld leende. Op de afspraak zelf ben ik helaas nooit meer aangekomen.”

In de clip speelt Mattino met actrice Marieke van Leeuwen. Mattino: “Als beginnend artiest verdien je nog niets en heb je wel veel kosten. Ik was daarom heel blij dat Marieke, die een paar deuren verderop in de straat woont, meteen mee wilde doen. Zij is een enorm sprankelende actrice waarbij ik me helemaal op m’n gemak voel en ze heeft het fantastisch gedaan! Ik hoefde dus alleen nog maar kosten te maken voor een professionele cameraman. De montage heb ik zelf gedaan.”

Hij lacht: “We hebben tijdens de opnames trouwens wel nog 3,55 euro verdiend aan passanten die wat in de hoed gooiden. De omwonenden waren ook super aardig.”

“We kregen veel positieve reacties en ze werkten allemaal graag mee. Als je goed oplet zie je een meneer met een paraplu en aktentas twee keer voorbij komen in de clip. Dat was de buurman die graag wilde figureren en met warme koffie aankwam. Het allermooiste was dat z’n dochter ook nog eens Evelien heet.”

‘Evelien’ is de derde single van de Utrechtse zanger Mattino. Met zijn debuut ‘Ik weet het niet’ viel hij vorig jaar op in Utrecht. RTV Utrecht bombardeerde het nummer tot Bingoschijf van de week.

Onlangs kwam ook een videoclip bij dit nummer uit waarbij Mattino zich een weg knipt door het Wilgenlabyrint van IJsselstein. De drone-shots geven een mooi beeld van dit landschapskunstwerk van 500 meter lang, waarvan Mattino mede-initiatiefnemer is.

Meer informatie over Mattino is te vinden op: www.mattino.nl.