Muzikale opkikkertjes voor mensen in Overvecht

Utrecht - Fredrike de Winter van Muzikale Balkon-ode brengt donderdag 15 april samen met Maartje Kraanen, sociaal makelaar Welzijn op recept van DOCK, muzikale odes aan de voordeur bij mensen in de wijk Overvecht.

Muzikale Balkon-ode is een initiatief om mensen in het zonnetje te zetten die wel iets extra’s kunnen gebruiken in deze tijd. “Muziek is een prachtig middel, het brengt blijdschap en ontroering, en mensen zijn geraakt dat er aan hen gedacht wordt. Echt een opstekertje in deze tijd!” Fredrike de Winter is dit project gestart tijdens de coronacrisis. Omdat er bij welzijnsorganisaties vaak niet voldoende budget beschikbaar is voor dit soort activiteiten, is zij gestart met crowdfunding en zo kan ze samenwerken met welzijnsorganisaties in het hele land. Deze dag in samenwerking met DOCK kan dan ook worden aangeboden met de hulp van giften van vele mensen.

“Mocht je het leuk vinden om dit project financieel te ondersteunen zodat meer mensen muzikaal in het zonnetje gezet kunnen worden, kijk dan op https://muzikalebalkonode.nl/doneren. En je kunt Muzikale Balkon-ode natuurlijk ook zelf inhuren als je iemand een ode gunt.” Meer informatie: www.muzikalebalkonode.nl.