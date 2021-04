Utrechtse podia heropenen voor even

Utrecht - Van 19 tot en met 24 april openen Utrechtse podia tijdelijk de deuren voor publiek. In heel Nederland vinden deze maand proefevenementen, ‘pilots’, plaats. Ook door TivoliVredenburg, De Helling, EKKO, Stadsschouwburg Utrecht en Podium Hoge Woerd wordt uitgeprobeerd hoe testen voor toegang bij coronaproof programma in zijn werk gaat.

Utrecht - In april vinden in de cultuursector pilots plaats om ervaringen op te doen met de (snel)testinfrastructuur. “Sneltesten kunnen een belangrijk instrument worden om het maatschappelijk leven weer op gang te brengen, zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is.” Met deze pilots gaat de overheid de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van het sneltesten onderzoeken, en doen de podia en kunstinstellingen ervaring op. “De pilots zijn de eerste stap naar een echte heropening van de cultuursector: na de testperiode kan de routekaart hopelijk sneller worden bewandeld.”

Pilotbezoekers met een ticket moeten een negatief testbewijs laten zien om naar binnen te kunnen. Op www.testenvoortoegang.nl staat alles over dit proces en de deelnemende testlocaties. De coronaprotocollen blijven daarbij voorlopig gehandhaafd, dus ook de 1,5 meter. De concert- en voorstellingsgebonden horeca mag wel open voor een drankje. Ook kunnen de zalen naar volle ‘coronacapaciteit’ worden benut. Een pilot is daarmee anders dan een Fieldlab: dat zijn (grootschalige) proefevenementen waarbij wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Hierbij worden doelbewust coronamaatregelen losgelaten; bij de pilots gebeurt dat niet.

Hanno Tomassen, kersverse directeur Podium Hoge Woerd: “Ook al is het voorzichtig en onder voorwaarden, we zijn blij met het eerste perspectief op heropening. Artiesten, publiek en wijzelf hebben hier lang naar uitgekeken; laat ons vooral een deel van de oplossing zijn.”

EKKO, De Helling, TivoliVredenburg, Stadsschouwburg Utrecht en Podium Hoge Woerd presenteren in totaal achttien evenementen. Voorstellingen, concerten in verschillende genres, debatavonden en cabaret: het programma is heel divers en is inmiddels bekendgemaakt op de websites van de podia.

Het programma: Stadsschouwburg Utrecht: 19 april, 19.30 uur, Toneelgroep Oostpool; 20 april, 19.30 uur, Wende Snijders; 21 april, 19.30 uur, Rayen Panday. Podium Hoge Woerd: 19 april, 19.30 uur, Diederik Jekel; 20 april, 19.30 uur, Laura van Dolron; 21 april, 19.30 uur, Eric Vloeimans. TivoliVredenburg: 19 april, 19.30 uur, Eric Vloeimans; 20 april, 19.30 uur, Talkshow: Generatie Lockdown; 21 april, 19.30 uur, Nederlandse Bachvereniging; 22 april, 19.30 uur, Annelie; 23 april, 19.30 uur, Fresku; 24 april, 19.30 uur, De Sluwe Vos x Sjamsoedin. De Helling: 21 april, 20.30 uur, Spinvis; 22 april, 20.00 uur, Ultrastation + Rochat; 23 april, 20.00 uur, De Helling Sessies; 22 april, 19.30 uur, Hoorcollege: Upsammy & Luke Cohlen; 23 april, 19.30 uur, LUWTEN; 24 april, 19.30 uur, LASTER.