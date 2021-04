Utrecht helpt inwoners met schulden

Wethouder Linda Voortman benadrukt dat de coronasanering geen pilot of fonds met een einddatum of eindbudget is. “Iedereen die er voor in aanmerking komt, wordt ook echt geholpen." (Foto: Robert Oosterbroek)

Utrecht - Utrecht gaat inwoners met problematische schulden sneller helpen om eerder uit schuldtrajecten te komen. Vanaf juni wil de gemeente de schulden van inwoners bij verschillende schuldeisers afkopen en tot duizend euro van het saneringskrediet kwijtschelden. De duur van een schuldtraject wordt ingekort van drie tot twee jaar. De ‘coronasanering’ geldt ook voor schulden die niet door corona zijn ontstaan.

Door Bert Nijenhuis

“Alle Utrechters boven de achttien met betalingsproblemen en zonder eigen onderneming komen voor hulp in aanmerking”, licht wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen) toe. “Aanmelden kan bij het Buurtteam, dat zelf ook inwoners gaat benaderen als er signalen zijn.” Naar schatting telt Utrecht zo’n twaalfduizend huishoudens met problematische schulden. “Die ontstaan vaak na ingrijpende gebeurtenissen, zoals een echtscheiding, gezondheidsproblemen en baanverlies”, vervolgt Voortman. “We helpen inwoners die het voor de pandemie al moeilijk hadden, maar ook inwoners die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt.”

Dat de gemeente schulden overneemt, betekent niet dat er voor schuldeisers veel verandert. “Het voorstel voor de schuldregeling blijft een periode van drie jaar en schuldeisers ontvangen hetzelfde bedrag als voor de coronasanering het geval zou zijn geweest”, verklaart Voortman, die benadrukt dat de regeling geen pilot of fonds met een einddatum of eindbudget is. “Iedereen die er voor in aanmerking komt, wordt ook echt geholpen. Vanaf 1 juni streven we ernaar om binnen acht weken te starten met saneren. Bij de lopende saneringen kijken we nu al of ze in aanmerking komen voor een kwijtschelding van het laatste jaar met een maximum van duizend euro.”

De hulp van de gemeente bestaat niet alleen uit het overnemen van schulden. “Sinds 2019 werken we al met de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Het voorkomen van schulden en preventie vormen hierbij een zeer belangrijke pijler. Zo wordt bijvoorbeeld goed gekeken naar de manier waarop de gemeente zelf schulden int. Dit om te voorkomen dat Utrechters hierdoor mogelijk in de problemen raken. Ook gaan we binnenkort ‘rondkomen-gesprekken’ voeren met inwoners die een uitkering aanvragen.”

Volgens de wethouder is het zeker niet zo dat met de coronasanering het leven op te grote voet wordt beloond. “Het is tegenwoordig heel lastig om met een laag inkomen niet in de schulden te raken. Het kan iedereen overkomen. Utrechters met problematische schulden kampen daar vaak al jaren mee, ver voordat ze bij de schuldhulpverlening terecht komen. Normaal gesproken duurt een schuldhulpverleningstraject ongeveer een jaar om te starten en drie jaar om af te lossen. Verschillende politieke partijen hebben voorgesteld die periode te verkorten. Utrecht neemt hierop een voorschot en biedt haar inwoners zelf al een kortere looptijd aan. Wij hopen natuurlijk dat meer gemeenten gaan volgen.”