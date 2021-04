Studenten mbo Shoe developer werken mee aan Bijenkorf-expositie

In Utrecht is de expositie van 3 tot 11 mei te zien in de etalages van de Bijenkorf. Foto: Dutch Shoe Academy

Utrecht - Studenten mbo Shoe developer van de Dutch Shoe Academy in Utrecht hebben meegewerkt aan de Bijenkorf-expositie ‘In de Maak’. De modetentoonstelling reist tot 6 juni 2021 langs zeven Bijenkorf-winkels in Nederland en is vanaf de stoep, coronaproof te bekijken.

Vakdocent Liesel Swart: “In 2020 bestond de Bijenkorf 150 jaar. Studenten Shoe developer hebben - in opdracht van de Bijenkorf - witte replica’s van schoenen gemaakt die in deze periode zijn verkocht. Andere jonge ontwerpers en studenten gingen aan de slag met de kleding. Hiermee brengen zij het ambachtelijke maakproces van kleding en schoenen onder de aandacht.’’

Student Shoe developer Apoo Mustafa: “Met dit project heb ik extra ervaring op kunnen doen met het maken van verschillende soorten modellen schoenen. Mooi om ons werk straks in de Bijenkorf terug te zien.’’ Student Wout de Goot is ook enthousiast: “Vanwege de invloed van corona op ons lesprogramma hadden wij helaas onvoldoende tijd om de gehele schoen te maken. Anders zouden we vertraging oplopen. Gelukkig kregen we hulp van oud-studenten. En dit gaf ons nog extra uitdaging; we werkten met meerdere Shoe developers aan één schoen. ‘”Opdrachten zoals deze dragen bij aan de professionalisering van onze studenten. Met échte opdrachten uit het bedrijfsleven doen studenten unieke contacten in de branche op. Zo zijn oud-studenten terechtgekomen bij grote merken zoals Nike, Lagerfelt, Durea en Adidas.’’

Maar Shoe developer, een ambachtelijk creatief beroep, is daar wel genoeg werk in? Liesel: “De opleiding is in 2018 ontstaan vanwege een groot tekort aan Shoe developers in de branche. Ook nu is er nog genoeg werk! Shoe developers doen bijvoorbeeld de research en development voor schoenmerken en -producenten. Of gaan de markt op met een eigen brand, schoenenlijn of schoenherstelbedrijf. In de culturele sector en orthopedische schoentechniek is er ook van alles mogelijk. De opleiding is breed opgezet, waardoor je met een diploma dus alle kanten op kan.”

“De opleiding Shoe developer is een unieke mbo-opleiding in Nederland. Onze studenten komen uit alle hoeken van Nederland. De opleiding is echt voor creatievelingen die graag met hun handen willen werken. De school ademt praktijk, overal vind je schetsen, verf, lijm, materialen, gereedschappen en machines. En natuurlijk heel veel bijzondere schoenen.’’

In de Maak is een project van Room on the Roof, het kamertje in de toren bovenop de Bijenkorf Amsterdam waar regelmatig lokale en internationale kunstenaars worden uitgenodigd om als artist in residence nieuw werk te komen maken. De expositie is te zien in de etalages van de Bijenkorf op de volgende locaties en data:

Eindhoven: 9-26 maart

Rotterdam: 6-16 april

Den Haag, Amstelveen: 19 april-2 mei

Utrecht, Maastricht: 3-11 mei

Amsterdam: 24 mei-6 juni