Museum van Zuilen: tweede online StraatReünie

Utrecht - Sinds 2010 organiseerde het Museum van Zuilen al bijna 100 StraatReünies. Daar gaan ze ook op de nieuwe locatie mee door. Zondag 12 april van 14.00 tot 15.30 uur houdt het Museum van Zuilen zijn tweede online StraatReünie, dit keer voor de (oud) bewoners van de Wethouder D.M. Plompstraat.

“Online, tot onze spijt, het mag nog niet fysiek, maar daarom niet minder interessant. We vertellen aan de hand van een diapresentatie over de geschiedenis van Zuilen, het ontstaan van de wijk, Mariëndaals Belang, het Vliegermonument en de Wethouder D.M. Plompstraat in het bijzonder. Maak kennis met de vroegere bewoner van uw huis (of juist met de huidige!), Vertel uw verhaal, wat is er leuk aan de Wethouder D.M. Plompstraat (of juist niet). Kortom: Mis het niet, geef u op door even een mailtje te sturen naar info@museumvanzuilen.nl.”