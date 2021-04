Tweede editie van De Ronde van Utrecht: net even anders

Utrecht - De Ronde van Utrecht gaat door, maar dan net even anders. Wielerplatform Utrecht (WPU) houdt zondag 20 juni de tweede editie van De Ronde van Utrecht. De wedstrijden vinden dit jaar plaats op het afgesloten parcours van de Nedereindse Berg. Er staat een heus omnium op het programma speciaal voor Utrechtse wielerverenigingen. Ook kun je alleen of in tweetallen meedoen met een GPX-toertocht.

“Denken in creatieve oplossingen, dat zorgt ervoor dat er dit jaar gewoon een Ronde van Utrecht komt. Niet in hartje Utrecht zoals we eigenlijk voor ogen hadden maar op een van de mooiste wedstrijdparcoursen van Nederland, de Nedereindse Berg. Noodgedwongen door de huidige situatie aan de rand van de stad maar dat maakt het er niet minder om”, aldus WPU-voorzitter Laurens Hitman. Hij is enthousiast en gelooft erin: “Van een festival kunnen we dit jaar niet echt spreken, mensen bij elkaar brengen in deze tijd is niet wenselijk maar we kunnen weer iets organiseren en zijn blij dat we onze wielrenners en toerfietsers een activiteit kunnen aanbieden.”

De focus ligt dit jaar meer dan anders op de wedstrijden. “De Nedereindse Berg is de ideale locatie om een gevarieerd en mooi wedstrijdprogramma neer te zetten. Wedstrijden mogen en kunnen hier veilig georganiseerd worden.” Het programma start op 20 juni in de ochtend met de renners uit de categorie sportklasse. Vervolgens verschijnen de elite zonder contract en de amateurs aan de start. Als laatste staat er een heus omnium op het programma speciaal voor Utrechtse wielerverenigingen. Een aantal afgevaardigden van deze clubs strijden tegen elkaar om de titel ‘Kampioen van Utrecht.’ Een omnium is een combinatieklassement en komt oorspronkelijk uit het baanwielrennen. Meer nieuws over de verschillende onderdelen volgt later.

Het terrein van de Nedereindse Berg is op 20 juni tevens startlocatie van de toertocht. De route voert, net als in 2019, door het gevarieerde landschap rondom Utrecht en telt ruim 100 kilometer. Het is een GPX-tocht die individueel of in tweetallen gefietst kan worden. Meer informatie over het wedstrijdprogramma en de toertocht volgt binnenkort op www.rondevanutrecht.nl.