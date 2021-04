Mattheüskerk op vrijdag open voor bezoekers

Utrecht - De Mattheüskerk aan het Hendrika van Tussenbroekplantsoen in Oog in Al is elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur open voor bezoekers.

“Heeft u behoefte aan rust, een kop koffie, een gesprek of wilt u de kerk gewoon even bekijken? Wees welkom!” Meer informatie over de Mattheüskerk is te vinden op de website: www.cgk-utrechtwest.nl.