Verkeersexamen van start in Welhelminapark: meer veiligheid

Utrecht - Dit jaar gaan, als alles meezit, 3.616 kinderen op voor het praktisch verkeersexamen. Dat is ruim 30 procent hoger (bijna 900 kinderen) ten opzichte van 2019. “Met deze forse stijging benadrukken scholen en ouders het belang van veilig en vol vertrouwen fietsen meer dan ooit in Utrecht en omgeving.” In Utrecht werd afgelopen week het startschot gegeven in het Wilhelminapark.

Het startschot werd afgelopen week gegeven door Sietse van Berkel, meervoudig en huidig NL-kampioen BMX-freestyle flatland. Het examen startte in het Wilhelminapark en voerde langs negen posten waar de examinatoren goed letten op de juiste toepassing van de verkeersregels door de kinderen. De leerlingen van de Agatha Snellenschool gingen als eerste van start. Sietse van Berkel draaide het stoplicht op groen en met bemoedigende woorden van Van Berkel op zak gingen de leerlingen van start.

In totaal leggen, verspreid over 14 examendagen, 3.616 leerlingen het verkeersexamen af tegen 2.770 leerlingen in 2019. “Altijd een hele organisatie, maar dankzij de 130 hulpouders en vrijwilligers is het ook dit jaar weer tot stand gekomen. Langs iedere route zijn negen posten ingericht waar hulpouders letten op de juiste toepassing van de regels met betrekking tot de fietsveiligheid de leerlingen. Een vergelijking met 2020 is lastig te maken omdat toen, in alle corona-hectiek, vooral aandacht is geweest voor kinderen in groep 8 als eerste schoolverlaters.”

De Fietsmeesters van SportUtrecht, samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) de organiserende partij, zijn heel blij met deze toename van examenkandidaten. Laurens Hitman: “We zien ieder jaar weer een stijging en dat doet ons goed. Deze stijging van ongeveer 30 procent kunnen wij verklaren doordat er weer meer klassen meedoen (164 klassen in 2021 ten opzichte van 133 klassen in 2019). We maken daarnaast een inhaalslag met kinderen die in 2020 niet konden meedoen. Ook doen een aantal nieuwe scholen voor het eerst dit jaar mee aan het praktisch verkeersexamen. We hopen uiteindelijk tot een 100 procent deelname te komen in de stad!”

Het praktisch verkeersexamen wordt afgenomen door Veilig Verkeer Nederland (VVN) in opdracht van de Fietsmeesters. “Dat de kinderen van groepen 7 en 8 het examen doen is essentieel, aangezien ze volgend jaar geacht worden naar de middelbare school te kunnen fietsen.”

“Soms is de middelbare school dichtbij, soms moeten kinderen een behoorlijk stuk fietsen door de steeds drukker wordende stad en regio. Dan is inzicht in verkeerssituaties en veilig kunnen fietsen van essentieel belang. In Utrecht fietst 35 procent van de basisscholieren naar school tegen 85 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze getallen onderstrepen het belang van een robuust educatief fietsstimuleringsprogramma met uiteindelijk een examen.”

De leerlingen zijn, ondanks de coronacrisis, door de Fietsmeesters goed voorbereid voor het praktisch examen. De afgelopen maanden hebben ze online en wanneer dat even kon op het schoolplein interactieve lessen gegeven op de verschillende scholen. Ook konden de leerlingen de route met hun ouders alvast een keertje oefenen dankzij een uitgebreide beschrijving en een filmpje van de examenroutes door de verschillende Utrechtse wijken op de website van de Fietsmeesters.

Laurens Hitman: “Fietsen is naast lopen in een drukke stad als Utrecht de beste en meest duurzame manier om je te verplaatsen. En het is leuk, je krijgt er veel energie van en het is ook nog eens goed voor het milieu.”