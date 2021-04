Utrechtse ondernemers gaan duurzame strijd aan

Utrecht - Utrecht doet mee aan de landelijke wedstrijd ‘tegelwippen’, die afgelopen week is begonnen. Het doel van de wedstrijd, die sinds 2020 bestaat, is vergroening van steden in heel Nederland. Door stoeptegels uit je voor- of achtertuin te wippen, kun je er een miniatuurtuintje van maken.

“In een versteende stad blijft het lang warm en zakt regenwater lastig de grond in. Groen verkoelt en neemt water op. Bovendien vergroot je met groen de leefomgeving van insecten, bijen en vogels.” De strijd wordt gestreden tussen 42 verschillende steden in Nederland. De winnaar is de stad die de meeste tegels ‘wipt’ en vervangt voor groen.

De Utrechtse deelname aan het NK wordt gepromoot door vier ondernemers die zich vaker inzetten voor dit soort duurzame doelen. Samen richtten zij eerder het initiatief ‘52wekenduurzaam’ op, waarmee ze mensen aanmoedigen hun leven stap voor stap duurzamer te maken. Medeoprichter Ivo de Boer: “Inmiddels doen er al 15.779 mensen mee, dat is een prachtig resultaat. We motiveren die mensen groener te leven door onze weekuitdagingen.” Meedoen kan tot 30 september in ‘elke voor- of achtertuin, stoep of boomspiegel in Utrecht’. Aanmelden kan via www.52wekenduurzaam.nl/heelutrechtwipt.