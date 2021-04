Een hug sturen via een lief kaartje

Utrecht - De 12-jarige Jasmijn heeft een mooie actie opgezet om kankerpatiënten een hart onder de riem te steken. Door haar ontworpen kaarten kunnen mensen kopen waarna een lieve boodschap op de kaart gezet kan worden. Jasmijn brengt de ‘papieren knuffels’ naar patiënten in het UMCU. “Mijn vader is drie jaar terug overleden aan kanker, op deze manier wil ik er op een positieve manier mee bezig zijn”, legt ze uit.

Door Roberto Cancian

Ondanks haar jonge leeftijd kan Jasmijn Jansen er goed over vertellen waarom ze de actie is opgestart. “Ik maakte altijd al knutselwerkjes voor papa, daar werd hij altijd blij van. Nu mijn vader er niet meer is, wil ik graag iets moois en iets goeds doen”, geeft ze aan.

De leerlinge van groep 8 van Basisschool de Oase houdt van ondernemen. “Daar hoef je toch geen 33 jaar voor te zijn”, zegt ze gevat. Het idee kwam bij haar na boven na gesprekken die ze had na het overlijden van haar vader. “Mijn vader had een tumor in zijn hoofd en heeft nog wel chemo en bestraling gehad. Nadat hij was uitbehandeld, ben ik pas een jaar later begonnen met de actie. Vriendinnen en mijn moeder vonden het ook een leuk idee. Het geeft ook energie en het is heel leuk om zelf een website te maken en een logo te bedenken.”

In haar webwinkeltje www.paperhug.nl koop je door haar zelf ontworpen kaarten met daarbij ook een kaart voor een onbekende kankerpatiënt. “Je schrijft een lieve boodschap op die kaart en deze komt dan retour naar mij. Al die knuffels op papier (’paper hugs’) breng ik dan persoonlijk naar de patiënten in het UMCU.”

Ze vertelt haar verhaal op een vlotte manier waarbij moeder Carmen rustig meeluistert. “Het is waanzinnig hoe ze dat bedacht heeft. Heel warm en menselijk. In een maand zijn er al zeker honderd kaarten op die manier besteld. Ik ben heel trots op haar” Jasmijn kan vanwege de maatregelen nog niet alle kaarten direct gaan brengen maar zodra dat mag, dan gaat ze direct. “Vorige week heb ik een kaart naar een kankerpatiënt gebracht, die heb ik buiten afgegeven. Ik word er blij van wanneer ik anderen blij kan maken. Het is goed om te laten weten dat er mensen zijn die aan je denken wanneer jij je alleen voelt”, vervolgt ze.

Jasmijn legde zelf het contact met de vrienden van het UMCU. “De kaartjes zijn vooral voor de wat oudere mensen die dezelfde ziekte hebben als dat mijn vader had. Daarvoor heb ik ook al acties gedaan voor het goede doel, zoals met vriendinnen lege flessen ophalen voor het KWF Kankerbestrijding.”

De 10% die overblijft vanuit de actie, wil ze graag gebruiken om nieuwe kaartjes te maken en materialen aan te schaffen. “Ik wil nog heel veel ‘paper hugs’, papieren knuffels dus, ontwerpen en maken en ze langs brengen. Op die manier hoop ik mensen met een lieve boodschap een blij gezicht te geven.” Voor de toekomst weet Jasmijn al goed wat ze wil. “Mijn eigen bedrijf beginnen.”

Wilt u ook een kaartje laten brengen? Kijk dan op de website: www.paperhug.nl.