‘Slimme armband’ in strijd COVID-19

Utrecht - Het UMC Utrecht onderzoekt een manier om besmetting met COVID-19 al in een vroeg stadium te signaleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ‘slimme armband’. Er nemen inmiddels 5.000 volwassenen deel aan het zogenoemde COVID-RED onderzoek. Het ziekenhuis hoopt dit aantal de komende weken uit te breiden tot 20.000.

Door Bert Nijenhuis

Het idee ontstond in het voorjaar tijdens de ontwikkeling van de Ava-armband. “Dat is een hulpmiddel waarmee vrouwen die zwanger willen worden hun vruchtbaarheid kunnen meten”, vertelt Rick Grobbee, hoogleraar Klinische epidemiologie en leider van het onderzoek. “We constateerden dat het meten van onder meer hartslag, lichaamstemperatuur en ademhaling ook wel eens iets zou kunnen zeggen over infecties. We bekijken nu of we met de COVID-RED armband kunnen voorspellen of iemand met COVID-19 is geïnfecteerd.”

Het UMC Utrecht kan hierbij alvast putten uit de resultaten van een in het buitenland verricht onderzoek. “Daaruit blijkt dat we bij ongeveer zeventig procent van het aantal besmette mensen twee dagen voor de eerste symptomen al kunnen voorspellen dat ze geïnfecteerd zijn.” Of een seintje van een COVID-RED armband in de toekomst voldoende aanleiding voor de drager is om zich te laten testen, zal volgens Grobbee moeten blijken. “We gaan door met meten om te zien of dat echt beter is dan wachten op symptomen. We denken van wel, maar om er zeker van te zijn, hebben we voor het onderzoek meer mensen nodig. Ook om bijvoorbeeld de verschillen tussen man/vrouw en jong/oud te onderzoeken.”

Het UMC heeft berekend dat hiervoor 20.000 mensen van 18 jaar en ouder nodig zijn. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via covid-red.eu. Zij krijgen vervolgens een ‘slimme armband’ thuisgestuurd, die ze ’s nachts dienen te dragen. De volgende dag worden de gegevens van de nacht ervoor gesynchroniseerd met een speciale app. Verder wordt deelnemers verzocht om één keer in de twee weken een korte vragenlijst in te vullen en in totaal vier keer een paar druppels bloed af te nemen. Het onderzoek duurt maximaal negen maanden.

Een van de deelnemers is Nick Schilder van het Volendamse duo Nick en Simon. “Het COVID-RED onderzoek sluit mooi aan bij de belangen van de evenementenbranche”, licht hij zijn deelname toe. “Wellicht kan het ervoor zorgen dat mensen weer op een veilige manier een festival kunnen bezoeken.” Grobbee verwacht dat de technologie een belangrijke rol kan spelen bij zowel het indammen van de huidige pandemie als bij het signaleren van infectieziekten in de toekomst. “Als de armband werkt zoals we hopen, kan deze veel beteken voor de maatschappij. In binnen- en buitenland.”

Aan COVID-RED nemen negen internationale partners deel, maar het onderzoek vindt grotendeels plaats in Nederland. Het Europese Innovative Medicines lnitiative (IMI) heeft een subsidie van tien miljoen euro voor het onderzoek verstrekt.