Wandel terug in de tijd

Utrecht - Vandaag, vrijdag 2 april, is de onthulling van een tegel met QR-code bij het beeld van professor F.C. Donders aan het Janskerkhof 3. Het is de aftrap voor stadswandelingen langs een serie van 30 locaties met QR-codes over stad en universiteit.

Op 30 locaties komen tegels met QR-codes over de stad en de Universiteit. Richt de camera van je mobiel op de code en je krijgt foto’s, filmpjes en verhalen te zien. De aanleiding is de viering van het lustrum van Universiteit Utrecht en UMC Utrecht die dit jaar 385 jaar bestaan en dat vieren onder het motto ‘Morgen maken we samen’. De samenwerkende partners aan deze QR codes zijn Universiteit Utrecht, Het Utrechts Archief, gemeente Utrecht en Historische Vereniging Oud-Utrecht. Oud-Utrecht presenteert een stadswandeling aan de hand van QR-codes van de eerste tien locaties.

Een stadswandeling langs de eerste tien locaties in de binnenstad van Utrecht is gemaakt door stadsgids Willemijn Bánki in opdracht van Oud-Utrecht. Op 12 maart bestond de historische vereniging Oud-Utrecht 98 jaar en dat was de aanleiding voor een cadeau aan de stad en de universiteit bij het lustrum. Wie jarig is trakteert immers. Er zijn tien verhalen over historische personen bij tien bijzondere plekken in de stad geschreven. Van meteoroloog Buys Ballot, de ster van Utrecht Anna Maria van Schurman, scheikundige Johanna Westerdijk, oogheelkundige F.C. Donders en heel veel meer bijzondere personen uit de geschiedenis van stad en universiteit.

De plekken zijn niet willekeurig gekozen: studenten van de Universiteit Utrecht ontwikkelden vanwege het 385-jarig bestaan van Universiteit Utrecht en UMC Utrecht QR-codes met weetjes voor een 30-tal locaties die te maken hebben met de universiteit. Je kunt langs deze tien locaties wandelen, in de stad of virtueel achter je bureau, en de verhalen lezen of beluisteren via YouTube.

De tien locaties: Achter de Dom, Academiegebouw, Rechtenfaculteit Janskerkhof, Janskerk, Universiteitsbibliotheek, het bisschoppelijk paleis, Leeuwenbergh, Sonnenborgh, Universiteitsmuseum, Catharijneconvent.

Voor de stadswandeling, kijk op www.oud-utrecht.nl

Dit project is onderdeel van Utrecht Time Machine, een ‘linked data platform’ waarin de partners Universiteit Utrecht, Het Utrechts Archief, Gemeente Utrecht en Vereniging Oud-Utrecht samenwerken. De erfgoed data van vele erfgoedinstellingen worden daarin verbonden. Hier doen we dat met QR-codes om de geschiedenis van Utrecht te beleven in een voor iedereen toegankelijke vorm; een soort tijdmachine dus in de vorm van apps, websites en stadswandelingen.