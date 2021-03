Improvisatiebezoeken Sunshine Society

De video’s spelen zich af in het decor van een ouderwets postkantoor met kantoorbeambte Piet en postbode Gé van de PTT in de hoofdrol.

Utrecht - De Utrechtse stichting Sunshine Society verzorgt al jaren muzikale improvisatiebezoeken in verzorgingshuizen voor kwetsbare bewoners, vaak met dementie. Sinds corona liggen de bezoeken nagenoeg stil. En dat terwijl persoonlijk contact nodiger is dan ooit. Robbert Recourt en Joost de Venster van de stichting blijven zoeken naar manieren om bewoners ook nu te bereiken. Hun nieuwe initiatief ‘Post!’, waarmee zij ouderen verblijden met een muzikale postboodschap, was één van de drie winnaars van de Richard Hoogland Prijs 2021. Binnenkort begint het.

Met het project Post! blaast de Sunshine Society het persoonlijke kaartje nieuw leven in voor eenzame bewoners in verzorgingshuizen, in combinatie met moderne middelen. Robbert en Joost maken persoonlijke filmpjes én versturen bijbehorende brievenbuspost. De video’s spelen zich af in het decor van een ouderwets postkantoor met kantoorbeambte Piet en postbode Gé van de PTT in de hoofdrol.

Terwijl zij de post sorteren, zingen ze een lied op maat. Ze sturen een kaartje naar het verzorgingshuis, waar een zorgmedewerker de post bezorgt en het bijbehorende filmpje laat zien. De filmpjes kunnen steeds opnieuw worden bekeken en zijn zo een lichtpuntje dat kan helpen als de bewoner zich onrustig of verdrietig voelt.

Het initiatief van de Sunshine Society viel in de prijzen; vorige week maandag kregen zij de Richard Hoogland Prijs 2021 uitgereikt, mede mogelijk gemaakt door het Richard Hoogland Fonds. Het fonds stelt geld beschikbaar aan initiatieven die eenzaamheid bestrijden, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten. Uit vele inzendingen werden zij één van de drie winnaars. Het prijzengeld, 10.000 euro, werd digitaal uitgereikt door wethouder Maarten van Ooijen van de gemeente Utrecht. Hij noemde het initiatief “een mooi voorbeeld van een project dat oude interventies combineert met nieuwe technologieën.” Met dit bedrag kunnen ruim 120 ouderen in het zonnetje gezet worden.

Sunshine Society verzorgt theatrale, muzikale bezoeken met humor voor ouderen. Geen optreden, maar een onverwacht bezoek waarbij het programma niet vaststaat. Met improvisatie in muziek en spel, stemmen de spelers af op de belevingswereld van de ouderen en maken zo waarachtig contact. Dit leidt vaak tot verrassend mooie momenten.