Meer bezoekers én meer steun Utrechtse natuur in 2020

Utrecht - Meer mensen dan ooit genoten het afgelopen jaar van de natuurgebieden van Utrechts Landschap. Velen hebben hun waardering omgezet in financiële steun aan Utrechts Landschap. Het aantal donateurs - Beschermers - liet een ongekend hoge stijging zien, naar 29.686 Beschermers eind 2020. Dat blijkt uit het Publieksverslag 2020.

“Het aantal Beschermers overschrijdt voor het eerst in onze 94-jarige geschiedenis bijna de 30.000”, zegt Saskia van Dockum, directeur-bestuurder van Utrechts Landschap. “Dat is fantastisch! Een betrokken achterban is onmisbaar voor onze grote droom: meer natuur in Utrecht die voor altijd beschermd is.”

“De achterban van Utrechts Landschap vertoont al jaren een stijgende lijn, maar een netto groei van bijna 3.800 betalende Beschermers in 2020 is uitzonderlijk te noemen. Vergeleken met het jaar ervoor zijn dit netto bijna vier keer zoveel nieuwe Beschermers.”

Van Dockum: “Om natuur veilig te kunnen stellen, verwerven we de grond liefst zelf. Dankzij de steun en giften van Beschermers, fondsen en legaten, konden we vorig jaar 47 hectare natuur aan ons eigendom toevoegen. Die zijn nu voor altijd beschermd.” Het gaat om een weidevogelgebied in de Polder Rietveld bij Woerden, het Hooge Land in Maarssen en delen van de uiterwaarden langs de Nederrijn (Elster Buitenwaard en Lunenburgerwaard). “Inmiddels heeft Utrechts Landschap in de provincie 5.821 hectare natuur in beheer waarvan 5.609 hectare in eigendom.”

“Utrechts Landschap beschermt natuur en erfgoed in provincie Utrecht. Er is dicht bij huis zoveel moois te vinden: weelderige bossen, uitgestrekte heidevelden, vogelrijke uiterwaarden en draaiende molens. Dat mag niet verdwijnen!”, aldus Utrechts Landschap. “Sinds 1927 kopen we natuur en erfgoed aan om het te behouden voor toekomstige generaties. We beheren het en stellen het open voor publiek. Inmiddels hebben we ruim 5.600 hectare natuur, buitenplaatsen, 23 molens, Kasteel Loenersloot en Steenfabriek Bosscherwaarden veilig- en opengesteld.”

Het werk van Utrechts Landschap is mogelijk dankzij de steun van bijna 30.000 donateurs (Beschermers), 800 vrijwilligers en 68 bedrijfsvrienden.

Meer informatie is te vinden op de website: www.utrechtslandschap.nl.