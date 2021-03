‘Financieel spreekuur voorkomt oplopende geldproblemen’

Utrecht - “Een klein financieel probleem vandaag kan over een paar weken al zijn uitgegroeid tot een flinke achterstand. Op tijd hulp vragen bij geldzorgen was altijd al belangrijk, maar sinds de coronacrisis blijkt dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Waar kun je nog terecht met je vraag? Om het voor inwoners van Kanaleneiland en Overvecht makkelijker te maken tijdig aan de bel te trekken, is er het Financieel & Administratie Spreekuur (FAS).”

Eind vorig jaar werden al 500 mensen geholpen tijdens het spreekuur. Het spreekuur blijft in ieder geval heel 2021 nog bestaan. Het FAS is een samenwerking van U Centraal, de buurtteamorganisaties, Platform Financieel Vrijwilligers Utrecht en de gemeente Utrecht. Marte Kerstens coördineert bij U Centraal het sociaal raadsliedenwerk en kwam met het idee voor FAS. “Als sociaal raadslieden werken we op de locaties van de buurtteams. Daar bieden we in samenwerking met buurtteammedewerkers laagdrempelig hulp aan Utrechters die sociaal juridische vragen hebben, bijvoorbeeld over toeslagen. Toen corona uitbrak moesten we de hulp ineens digitaal en telefonisch bieden. Maar dat bleek niet voor iedere inwoner haalbaar.”

Het gebrek aan digitale vaardigheden of middelen maakt inwoners onzeker. “Mensen stellen hun hulpvraag uit en lopen zo inkomsten mis of kunnen niet op tijd informatie aanleveren bij instanties.” Het spreekuur startte in juli 2020 om deze mensen te helpen. Kerstens: “We hebben twee locaties gevonden die groot genoeg zijn om op een veilige manier mensen te kunnen helpen. Alle nodige maatregelen zijn getroffen om mensen veilig te kunnen ontvangen: spatschermen, aparte monitors, veel afstand, desinfectiemateriaal. En we werken alleen op afspraak.”

Tijdens het spreekuur helpen getrainde vrijwilligers, onder professionele begeleiding van sociaal raadslieden, ter plekke bij allerlei financiële vragen. “De vragen kunnen over van alles rondom geld en inkomen gaan,” vertelt Kerstens. “Vaak weten mensen bijvoorbeeld niet goed hoe je bij een veranderd inkomen je toeslagen wijzigt. Dan kan het zijn dat je belangrijke inkomsten misloopt.” Locaties: Overvecht: De Dreef, Schooneggedreef 27C, elke dinsdag 9.00 tot 17.00 uur. Afspraak via Buurtteam Overvecht: 030-7400505, www.buurtteamsutrecht.nl/overvecht. Locatie Kanaleneiland: Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115, elke donderdag 9.00 tot 17.00 uur. Afspraak via buurtteam Kanaleneiland: 030-7400514, www.buurtteamsutrecht.nl/kanaleneiland.