Winnaars Richard Hooglandprijs 2021

Utrecht - Team Achter de Geraniums, Stichting Sunshine Society en Zin in Utrecht zijn de winnaars van de Richard Hoogland Prijs 2021. De jury koos deze drie uit tientallen inzendingen. De initiatieven zijn erop gericht sociaal isolement van Utrechtse ouderen in de coronatijd tegen te gaan. Samen ontvangen de winnaars 25.000 euro om hun plannen uit te voeren.

De winnaars ontvingen de prijs virtueel uit handen van wethouder Maarten van Ooijen en Wim Verkerk, voorzitter van het Richard Hoogland Fonds. Wim Verkerk zegt: “Juist in deze coronatijd moeten we onze ouderen een extra steuntje in de rug geven. Het is hartverwarmend om te merken hoeveel mensen uit onze stad hiervoor de handen uit de mouwen willen steken. Veel jonge mensen en mensen vanuit de culturele sector blijken bereid actief te worden. Opvallend dat juist de groepen die zelf ook hard getroffen worden zich inzetten voor onze ouderen. We zijn blij dat we met deze prijsvraag drie fantastische initiatieven mogen ondersteunen. Projecten die mensen en generaties verbinden gericht op een hoopvolle toekomst.”

Robin van Es, Anne Meynaar, Nora Zwierenberg, Bego Fernandez en Mireille Voorendt wonnen de Richard Hoogland Prijs met hun plan Achter de Geraniums. Met dit project willen ze de mensen ‘achter de geraniums’ weer hun waarde laten inzien door zingeving te bieden. Achter de Geraniums biedt ouderen de mogelijkheid om in een coronaproof studio op laagdrempelige wijze hun wijsheid en ervaringen te delen.

Met het project ‘Post!’ willen Robbert Recourt en zijn collega’s van Stichting Sunshine Society het persoonlijke kaartje een nieuw leven inblazen, in combinatie met moderne middelen (zie verhaal hierboven).

Stichting Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van vrijwilligers en professionals die mensen en verbinden in zinvol leven. Met de focus op existentiële en emotionele eenzaamheid heeft Zin in Utrecht een geheel eigen en aanvullende aanpak binnen het Utrechtse landschap van ouderenzorg. Dankzij de financiële bijdrage die is gekoppeld aan de Richard Hoogland Prijs kan Zin in Utrecht haar activiteiten uitbreiden naar meerdere wijken: Leidsche Rijn, Zuilen, en Overvecht.

De Richard Hoogland Prijs is een wedstrijd die erop gericht is het levensgeluk van Utrechtse ouderen te bevorderen. De prijs werd vorige week voor de tweede keer uitgereikt en heeft als thema het voorkomen van sociaal isolement van Utrechtse ouderen. Voor de winnaars is 25.000 euro aan prijzengeld beschikbaar gesteld. Iedereen kon tussen 2 oktober en 11 december 2020 initiatieven insturen.

Naast de drie winnaars waren er andere mooie en waardevolle inzendingen. Het Richard Hoogland Fonds gaat met de initiatiefnemers in gesprek om te kijken of ook déze verder ondersteund kunnen worden door het fonds.

Het Richard Hoogland Fonds stelt geld beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid voorkomen en bestrijden, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten.

Het fonds zet inspirerende plannen om in concrete activiteiten. Het werkt met veel zorg samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, professionals en vrijwilligers.