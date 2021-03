Bibian Mentel opent eigen Cruyff Court

Utrecht - Een bijzonder moment afgelopen week bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Bibian Mentel was aanwezig om haar eigen Speciale Cruyff Court, dat de week ervoor was opgeleverd te openen. Een dag met een gouden randje. Bibian Mentel: “Trotser kun je me niet maken, mijn eigen Cruyff Court in gebruik door revalidanten. Dat ik dit zelf kan zien maakt me heel blij”.

Op het moment van de opening waren verschillende revalidanten op het Cruyff Court lekker aan het sporten met hun therapeut. Bij aankomst rolde Bibian Mentel direct vol enthousiasme naar de middenstip. Samen met Soufiane Touzani, haar vriend en Cruyff Foundation-ambassadeur, balde ze daarna met enkele van de aanwezige kinderen. Een dag met een gouden randje.

“Trotser kun je me niet maken, mijn eigen Cruyff Court in gebruik door revalidanten. Dat ik dit zelf kan zien maakt me heel blij”.

Het Speciale Cruyff Court is volledig afgestemd op de behoeften van kinderen en volwassenen die bij De Hoogstraat Revalidatie Utrecht revalideren. Het veld gaat een centrale plek innemen bij hun behandelprogramma’s. Een bijzondere locatie voor Bibian Mentel, aangezien ze er zelf meerdere keren gerevalideerd heeft.

Het Cruyff Court ligt er pas net, maar is nu al een groot succes.

Zo hebben inmiddels de eerste revalidanten er kunnen oefenen en werden er vorige week weekend zelfs diverse activiteiten georganiseerd door derden. Zo vond er een training van het Nederlandse Heren Zitvolleybalteam plaats, in aanloop naar de Nations League en het EK. Ook organiseerde Only Friends Utrecht er dans- en voetbalactiviteiten voor kinderen met een beperking.

Naast de georganiseerde activiteiten, is het Speciale Cruyff Court ook een openbaar sportveld. Kinderen uit de wijk, met en zonder beperking, weten het Cruyff Court al direct goed te vinden en op sommige momenten is het er hartstikke druk met sportende kinderen. “Als ik dat hoor, maakt mijn hart een sprongetje. Een prachtig voorbeeld van inclusief sporten”, aldus Bibian Mentel.

Speciale dank gaat uit naar de spelers van de Nationale Postcode Loterij voor hun bijdrage aan de realisatie van dit Speciale Cruyff Court. Dinsdag 12 januari ging de eerste schop in de grond voor het Cruyff Court bij De Hoogstraat. Toen zei Mentel trots te zijn dat het Court haar naam mag dragen. De Cruyff Foundation gaf toen aan ‘ontzettend trots te zijn dat dit speciale Cruyff Court de naam van deze powervrouw mag dragen’. Samen met kunstenaars Joram Roukes en Shon Price maakte Bibian Mentel indertijd een schildering als onderdeel van ‘Project DreamCourts’.