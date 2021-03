Kerk Op Zuilen die haar deuren opent op Pasen voor 'Pasen to Go'.

Utrecht - Op zondag 4 april, Eerste Paasdag, is de Kerk op Zuilen ‘open voor afhaal’, een ‘Pasen to Go’. “Je bent als buurtbewoner en wijkgenoot van harte welkom. Van 11.30 tot 12.30 kan je in de kerk het Paaslicht als teken van hoop, op komen halen. Je krijgt een kaars die je zelf mag aansteken aan het licht van de Paaskaars.”

“Als je wil kan je een moment verstillen in de kerkzaal en kan je zelf ook nog een gedenk kaarsje aansteken voor een ander of jezelf. Je mag je aangestoken kaars mee naar huis nemen. Als teken van Pasen en hoopvol nieuw leven delen we voor de kerk ook narcissen uit, bij uitstek de Paasbloem! Je bent van harte welkom bij deze ‘Pasen to Go’.” Adres kerk: Amsterdamsestraatweg 441A (tegenover het Julianapark).