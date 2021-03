Opening interactief kunstwerk Wereldkaart Anne Frankschool

Utrecht - De Anne Frankschool in Transwijk, Utrecht, heeft een ‘gezonde’ wereldkaart die zelf topografievragen stelt. Wethouder Anke Klein (cultuur en onderwijs) vindt dit educatieve en kunstzinnige speeltoestel ’een geweldig initiatief’ en hoopt dat het navolging krijgt. Want het biedt kinderen én plezier én leren én gezondheid.

‘Anne Franks Wereldkaart’ stimuleert kinderen om te bewegen, ze zetten haar met arm- en beenbewegingen in werking. En ze moeten stevig trappen hoor, dit is een heuse work-out! Dan stroomt het water en vraagt het apparaat: ‘Wat is het grootste eiland ter wereld?’. En Groenland licht op. Gebergten, wateren en woestijnen worden op deze interactieve wereldkaart hoorbaar en zichtbaar.

In maart nam Utrechts onderwijswethouder Anke Klein het apparaat officieel in gebruik, samen met twee leerlingen van de Anne Frankschool. “Wat ben ik trots om hier te zijn, in deze bijzondere periode voor de leerlingen. Met verwondering kijk ik naar dit mooie interactieve en educatieve kunstwerk. Prachtig. En het is ook nog erg leuk om te doen. Ik krijg er energie van, en goede zin. Ik ben superenthousiast, want op deze manier leren blijft je altijd bij, dit vergeten jullie nooit meer,’’ voorspelde ze Genorivo en Tyler uit groep 5.

In verband met corona kon bij deze feestelijke gelegenheid geen publiek aanwezig zijn. Daarom werden tweedejaars-studenten MHBO Marketing & Commerciële Economie van MBO Utrecht gevraagd om een video te maken van dit evenement. Ralph van der Ham, Tycho Koerst en Joost van der Voorn namen deze opdracht met groot enthousiasme aan. Zij interviewden de wethouder, de leerlingen, de directeur, de maker van het kunstwerk en stelden ook kritische vragen. “Hoe duurzaam bent u thuis eigenlijk?’’, vroegen ze Pim Rooymans van Go APE!

Anne Franks Wereldkaart heeft een crosstrainer die spierkracht omzet in energie. De trapbewegingen worden mechanisch overgebracht naar een systeem dat water omhoog pompt. Dit water drijft een elektromotor aan: ledlampen duiden diverse gebieden op de grote wandkaart aan. Een stem noemt de namen van bergen, woestijnen, oerwouden en wateren. De wereldkaart is de Equal Earth-kaart. De verhoudingen van de continenten zijn hier correct weergegeven.

Deze wereldkaart op het plein maakt deel uit van een veelomvattend project van de Anne Frankschool. “Kinderen leren gezond gedrag door te bewegen, vergroten hun kennis van de wereld en leren samenwerken. Het project maakt de leerlingen bewust van de mogelijkheden om (duurzaam) energie op te wekken en van de kracht van water. Dat past goed bij het onderwijs op de Anne Frankschool, die met haar duurzame nieuwbouw in 2013 de Milieuprijs van de gemeente Utrecht won.” Directeur Martijn Staats: “Op de Anne Frankschool zitten kinderen met veel verschillende nationaliteiten en achtergronden. Een kunstwerk als deze staat symbool voor al die rijkdom in diversiteit. Met een sportieve move, leren van en met elkaar.’’

‘Anne Franks Wereldkaart’ is de tweede realisatie van Go APE! – Art Park of Energy. Go APE! staat voor kunstinstallaties die door menselijke spierkracht worden aangedreven. Water is een terugkomend thema. Het gaat de makers om bewustwording te creëren op het gebied van energieverbruik, energieopwekking en rond het belang van water: hoe gaan we daarmee om? Pim Rooymans: “Go APE staat voor beweging, energie en kunst. En in deze installatie speelt het educatieve element een heel grote rol. Deze kaart laat de ware grootte van de continenten zien, de Equal Earth-projectie.’’

Wethouder Anke Klein: ,,Ik hoop dat meer scholen dit geweldige initiatief overnemen. Dit brengt zoveel veel samen: wat is duurzaam, je eigen gezondheid, fit zijn, leren, lezen, wereldkennis, techniek, kunst en vooral heel veel plezier in het leren.”

Dit initiatief van Go APE! en de Anne Frankschool, basisschool voor openbaar onderwijs, is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Ondernemend Kanaleneiland, SIDO-regeling (Utrecht Natuurlijk), K.F. Heinfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds. Stichting Ondernemend Kanaleneiland ondersteunt duurzame initiatieven binnen de wijk, op het gebied van ondernemerschap, jeugd, veiligheid en groen. De stichting werkt samen met lokale ondernemers, bewoners en scholen en dat heeft een positieve impact op de wijk.