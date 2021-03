Hoog Catharijne opent watertappunt van MADE BLUE Foundation

Utrecht - “In het kader van Wereld Water Dag op 22 maart, schenken we jaarlijks wereldwijd extra aandacht aan kraanwater. Hoog Catharijne biedt in samenwerking met de MADE BLUE Foundation een openbaar watertappunt aan. Sinds een aantal weken kun je in Hoog Catharijne zelf gekoeld en gefilterd water tappen uit een waterkoeler van de MADE BLUE Foundation. De waterkoeler is geplaatst op een opvallende muur van maar liefst 6 meter hoog en 4 meter breed.”

Watertappen in Hoog Catharijne is gratis, kan geheel contactloos en word je aangeboden door Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne. De watertap is te vinden in de Zuidpassage tegenover de Lego Store.

MADE BLUE investeert in waterprojecten in landen die kampen met ernstige waterstress en waar overheden zelf niet in staat zijn toegang tot schoon drinkwater te organiseren. In de afgelopen vijf jaar realiseerde MADE BLUE al meer dan 7 miljard liter veilig water. Hoewel het voor bezoekers gratis is om water te tappen, roept Hoog Catharijne bezoekers wel op om een kleine donatie aan MADE BLUE te doen. “Met een donatie van 50 cent zorg je al voor 1.000 keer zoveel water voor de waterprojecten van MADE BLUE dan de hoeveelheid die je in je fles hebt getapt.”

“Met die 50 cent kunnen wij al een echt verschil maken. Wij kunnen daarmee iemand voorzien van een half jaar schoon drinkwater,” zegt Machiel van Dooren, medeoprichter van MADE BLUE. “Zo komen we elke keer dat iemand doneert weer een stapje dichter bij onze missie: schoon drinkwater voor iedereen. En dat is hard nodig want nog altijd hebben 785 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Zij hebben een dagtaak aan het halen van water. Water dat vaak nog vervuild is ook, met veel kindersterfte als gevolg.”

Ook Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne is trots op deze samenwerking met MADE BLUE. “Duurzaamheid staat voor ons centraal. Dat uit zich bijvoorbeeld in onze CSR strategie: “Act for Good®”. Deze strategie omvat drie belangrijke aandachtsgebieden (act for the Planet, act for the Territories, act for the People), een vijfjarig concreet actieplan en doelstellingen voor 2030. Deze nieuwe watertap van MADE BLUE sluit hier perfect bij aan”, aldus woordvoerder Eline Zweerink.

“Sinds kort hebben we op ons hoofdkantoor in Utrecht ook een waterkoeler van MADE BLUE waaruit we heerlijk gekoeld en bruisend water tappen. Die zorgt elk jaar voor 1.000.000 liter schoon drinkwater in bijvoorbeeld Ethiopië. Daaruit ontstond het idee om ook de bezoekers van Hoog Catharijne te laten genieten van drinkwater”, zegt Eline Zweerink, “We hopen met het aanbieden van gratis water het aantal plastic wegwerpflessen te verminderen en het gebruik van herbruikbare flessen te stimuleren. Het is fantastisch dat wij nu een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van elke week 1.000.000 liter schoon water!”

MADE BLUE ziet dit tappunt als een test voor veel grotere plannen. “We openen hier ons eerste openbare tappunt en als het een succes is dan gaan we dit op veel meer plaatsen doen zoals op Universiteiten en andere winkelcentra, ook in het buitenland,” aldus Machiel van Dooren. “Op steeds meer plekken drink je dus het beste water voor de wereld!”