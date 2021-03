Charley Atsma Utrechts Voorleeskampioen 2021

Utrecht - Charley Atsma van Openbare basisschool Waterrijk is de Utrechtse Voorleeskampioen 2021 geworden met het voorlezen van een verhaal uit De super dikke meester Jaap van Jacques Vriens. De Utrechtse Finale was dit jaar online, vanwege de coronamaatregelen. Presentator Sosha Duysker, bekend van Het Klokhuis, maakt de uitslag vrijdag bekend bij Charley op school. De Provinciale Finale is op dinsdag 20 april.

Donderdag lazen 20 voorleeskampioenen van 20 deelnemende scholen voor. Online dit jaar, vanwege de coronamaatregelen. In vier rondes van steeds vijf voorlezers gingen ze met elkaar de strijd aan wie zich de Utrechtse Voorleeskampioen 2021 mag noemen. Presentator, jury, leerkrachten, klasgenoten en ouders keken online mee.

Vrijdag stond presentator Sosha Duysker, bekend van het Klokhuis, op de stoep bij de Openbare basisschool Waterrijk om de winnaar te feliciteren: Charley Atsma is de Utrechtse Voorleeskampioen 2021. Zij heeft een grappig verhaal voorgelezen uit De super dikke meester Jaap van Jacques Vriens. Uit het juryrapport: “Charley durfde de tijd en de rust te nemen om het verhaal tot bloei te laten komen. Het werd echt aan ons kijkers verteld, en dat is heel knap zo dwars door dat scherm heen. Ze vertelde alles met zichtbaar plezier. Maar het belangrijkste; wij als juryleden vergaten haast dat we dingen op moesten schrijven omdat we zo heerlijk in het verhaal werden meegenomen!” Ze is de nummer twee, Daniel Firuzabadi van OBO De Gagel, locatie Ibisdreef, nipt voorgebleven. Hij las voor uit Gruwelijke grappige griezelverhalen van Tosca Menten, en deed dat “met veel expressie en goed contact met het publiek”.

Charley gaat nu door naar de Provinciale Finale op dinsdag 20 april in Theater de Flint in Amersfoort. De winnaar van die finale leest op woensdag 26 mei voor tijdens de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd.