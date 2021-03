Gwen Jansen duikt in Global Goals in Utrecht

Utrecht - Programmamaker Gwen Jansen uit Leidsche Rijn noemde zichzelf lange tijd een dramatische klimaatprutser. Van Global Goals wist ze al helemaal niets, die Sustainable Development Goals (SDG’s) klonken als heel ver weg. Net als voor heel veel Utrechters. Maar anders dan bij de meeste Utrechters vormde dit besef voor Gwen de start van een enorme zelfstudie.

Ze maakt in 2018 de documentaire Green Tales of the City waarin te zien is hoe in vijf Nederlandse steden burgers, gemeentes, instellingen en bedrijven bezig zijn met de Global Goals, hoe zij hun eigen stad duurzaam voorbereiden op de toekomst. Van de Nijmeegse Vierdaagse tot de Climate Planet op het Utrechtse Jaarbeursplein spreekt Gwen met duurzaamheidsgoeroes en –dummies en maakt ze de doelen onderwerp van gesprek voor iedereen. De docu valt internationaal in de prijzen, juist omdat ze een abstract onderwerp als Global Goals dichtbij weet te brengen.

Dat smaakt naar meer. Gwen trekt samen met SBS6 door het hele land om bij mensen thuis datzelfde gesprek te voeren. Wekelijks komt ze de huiskamers binnen met haar programma ‘Green Make Over’. Nooit bestraffend wijzend met een vingertje, altijd met aanstekelijk enthousiasme en een open houding schiet ze mensen te hulp om hun leven, huis en tuin te vergroenen. Gwen doet precies dat wat de Verenigde Naties zo belangrijk vinden: ‘Make Global Goals Local Goals’. Omdat wereldwijde doelen die ver weg bij VN in New York zijn opgesteld, pas gaan leven als jij en ik zien dat die doelen gaan over ons. Over de keuzes die wij elke dag maken. Keuzes over eten, over shoppen, over vakantie of wonen. Die grote doelen beginnen klein, gewoon thuis aan de keukentafel.

Vanaf 2021 duikt ze in een nieuwe uitdaging als voorzitter van de Stichting Utrecht4GlobalGoals, de stichting die alle Utrechters kennis wil laten maken met de Global Goals, wil laten zien dat ze dichterbij zijn dan je denkt en hoe je daar ook echt concreet aan kan bijdragen. Jansen neemt het voorzitterschap over van Fabrice Luijten, die de afgelopen jaren de motor achter de stichting was. Overige bestuursleden zijn Jennie Westendorp (secretaris) en Kees Kaffka (penningmeester).

“Al sinds Gwen in 2018 met haar camera voor zijn neus stond in de Climate Planet, hebben ze een gezamenlijk doel: maak die abstracte doelen concreet voor iedereen. Dat is precies wat Gwen gaat doen. En ze gaat voortvarend van start. Voor de RTV Utrecht documentaire ‘Global Goals in Eigen Stad’ interviewde ze voetbaldirecteur Thijs van Es in ‘zijn’ FC Utrecht stadion. Met haar gedrevenheid wist ze Thijs helemaal mee te krijgen. ‘FC Utrecht gaat scoren op de Global Goals!’ roept een stralende Gwen op de middenstip. Daar kan niemand meer omheen.”

In 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 wereldwijde doelen, opgesteld door de Verenigde Naties, om de wereld ook in de toekomst leefbaar te houden. Dat zijn de Sustainable Development Goals of Global Goals. Ze gaan bijvoorbeeld over de strijd tegen armoede en ongelijkheid en over klimaatverandering maar ook over hoe we bouwen aan een prettige, leefbare samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn. In 2030 staat de deadline. “Na vijf jaar kennismaken, gaan we volgens de VN nu over tot ‘The Decade of Action’. Gwen is de perfecte persoon qua daadkracht om daar in Utrecht gestalte aan te gaan geven.”