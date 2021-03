Kick-off Stichting Vitaal Leven en Werken Utrecht

Utrecht - De Kick-off van Stichting Vitaal Leven en Werken Utrecht vindt plaats op donderdag 25 maart. De stichting heeft als doel om, onder de naam Urban Vital Movement, impactvol te zijn voor Utrecht Vitale Stad 2030. De centrale focus ligt op de wijk Kanaleneiland, de minst gezonde wijk van Utrecht.

“Door het creëren van meer werkgelegenheid en ondernemerschap draagt de stichting bij aan het vitaler worden van de wijk. Tijdens de live-uitzending wordt op interactieve wijze gepresenteerd hoe, met een unieke samenwerking van Utrechtse partijen, de handen ineen worden geslagen om dit doel te bereiken. Tevens wordt het eerste initiatief gelanceerd: het 21st Century Skills vitaliteitsprogramma van LiV Utrecht.”

De samenwerking binnen Urban Vital Movement richt zich op werkgelegenheid, vitaliteit en mobiliteit. “Uniek om meerdere redenen. Het is een niet alledaagse krachtenbundeling tussen Wijkcoöperatie Kanaleneiland, Businesspark Papendorp en LiV Utrecht. De focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve producten voor en door Utrechtse bedrijven. In een periode van drie jaar worden er vanuit drie business cases meerdere financieel onafhankelijke producten in de markt gezet. De regie komt te liggen bij ondernemers uit Kanaleneiland. Voor de opstartkosten is een gedeeltelijke financiering van de provincie Utrecht ontvangen.”

LiV Utrecht is een consortium van diverse vitaliteitsaanbieders van Utrechtse bodem: Lifeguard, SPAT Verandert, EnergyPlatfom, FDC Centre en BOKSZ. Het consortium heeft een inspirerend vitaliteitsprogramma ontwikkeld voor Utrechtse bedrijven die willen investeren in de 21st Century Skills van hun medewerkers. Het programma wordt grotendeels ondersteund en uitgevoerd door lokale organisaties uit Kanaleneiland. “Met dit programma leveren LiV Utrecht en de deelnemende bedrijven een bijdrage aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen in Utrecht. Niet alleen omdat Utrechtse medewerkers hun vitaliteitsvaardigheden verder ontwikkelen, maar ook omdat er werkgelegenheid en opleidingskansen worden gerealiseerd voor ondernemers en bewoners van Kanaleneiland.”

Na de opening om 16.00 uur door de voorzitter van de stichting Nathan Rozema, volgt een introductie van Urban Vital Movement. Tevens wordt de website gelanceerd. Aansluitend krijgt wethouder Klaas Verschuure (economische zaken) het woord om de stichting een warm hart toe te dragen. Samen met lokale sportondernemer en veelvuldig taekwondo-kampioen Angelo Rosalia, introduceert hij op krachtige wijze het vitaliteitsprogramma van LiV Utrecht. Mikkel Hofstee, auteur van het boek Oermens 2.1 en CEO van Lifeguard, licht het programma nader toe. Tot slot deelt Albert Arp, CEO van de Jaarbeurs, zijn eerste ervaringen met dit vitaliteitsprogramma. Het programma eindigt rond 17.15.

“Wilt u meer weten over dit inspirerende initiatief? Meld u dan aan voor de kick-off via info@livutrecht.nl.”