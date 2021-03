Première korte thuisfilm ‘Lockdown Bekentenissen’

Utrecht - ‘Lockdown Bekentenissen' is de zesde Korte Thuisfilm van Stichting Gullie, Cultuurplaats Utrecht, waarbij de acteurs zichzelf regisseren en filmen met mobiel en webcam. Het Korte Thuisfilm Project is tijdens de eerste lockdown in het leven geroepen om creatief werkzaam te blijven en ondanks de beperkingen films te kunnen blijven maken. De film gaat op Eerste Paasdag in première.

Eén flat. Zoveel woonlagen en elke woonlaag telt misschien wel twaalf appartementen. Bewoners die gegijzeld worden door de gevolgen van de pandemie en acht van hen luchten het hart. In de hoop, zodra het kan, met een schone lei het dagelijks leven weer op te pakken. Acht bekentenissen die samen één verhaal vormen. In ‘Lockdown Bekentenissen' trekken de maatregelen en gevolgen van de lockdown een flinke wissel op de bewoners van de flat aan de Smetanalaan. De hoofdrollen worden vertolkt door Frans de Wit, Paula Udondek, Nick Ooms, Sarah Martens, Remco de Jong, Isis Caljé, Marco van Hintum en Wilma Paalman. Het script is van Gert van Veen.

‘Lockdown Bekentenissen' is te zien op Eerste Paasdag, 4 april, om 20.00 uur via deze link: www.facebook.com/salonvanweleer2021.