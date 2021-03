Kampong en Vivara gaan samen voor biodiversiteit op sportpark

Utrecht - Nog voor het broedseizoen 2021 begint voorziet SV Kampong samen met Vivara het sportpark aan de Laan van Maarschalkerweerd - met 9 hockeyvelden, 6 tennisbanen, 7 voetbalvelden, cricketveld, jeu de boulebaan, bomen en paden - van extra ecobeheer met het doel de biodiversiteit op het terrein te verbeteren. Vivara en SV Kampong zijn vanaf 2021 partners in biodiversiteit en natuurbeleving.

Die nieuwe voorzieningen zijn: 76 nestkasten voor koolmezen en spreeuwen, twee spreeuwentillen, negentien kleine vleermuiskasten en twee grote, vier egel/marterkasten, zes kilo bloemenmengsel voor de bloemenweide, bij insectenhotels en op zandgronden, zes insectenhotels- en wanden en acht plantenbakken.

Ook wordt er educatieve bebording geplaats om de vele wekelijkse bezoekers van het terrein te informeren over het samenwerkingsproject en het nut van de getroffen voorzieningen. Kampong sluit hiermee aan bij het beleid van de gemeente om sportparken groener te maken en de biodiversiteit daar te vergroten. Het onderhoud van alle voorzieningen voor dieren en insecten en bloemen en planten verzorgt Kampong zelf in samenwerking met Vivara.

SV Kampong heeft als missie om veilig, gezond en duurzaam te sporten. Dit komt tot uiting in het nieuwe clubhuis dat als een van de eerste panden in Utrecht sinds 2017 al grotendeels van het gas af is en in de aanleg van LED-veldverlichting op alle velden van voetbal en hockey en op alle tennisbanen. Daarnaast zet Kampong met haar sponsoren in op gezonde voeding: met Rabobank loopt een project over de gezonde sportkantine, met Vrumona wordt ingezet op frisdrank met minder suikers en met Heineken op promotie van alcoholvrij Heineken 0.0.

Ook het ecologisch beheer op het sportpark in samenwerking met Vivara vloeit voort uit de missie. Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het K.F. Hein fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Initiatievenfonds.

Vivara ontwikkelt, produceert en verkoopt producten voor een diervriendelijke tuin. “De behoeften van tuindieren en een hoge kwaliteit staan voorop.” Vivara werkt hierbij exclusief samen met verschillende natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en De Vlinderstichting.

Een deel van de opbrengst wordt afgedragen aan deze natuurbeschermingsorganisaties. Vivara Pro ontwikkelt specialistische natuurbeschermingsproducten voor de professionele markt.