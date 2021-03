straatprijs valt twee keer in utrecht

Utrecht - Mooi nieuws voor Postcode Loterij-deelnemers die meespelen met 3571 XW (Rumkelaan) of met postcode 3524 DK (Appennijnen) in Utrecht. Op die postcodes is namelijk de PostcodeStraatprijs gevallen. De zes deelnemers die meespelen met postcode 3571 XW verdelen samen 225.000 euro. De vier deelnemers die meespelen met postcode 3524 DK verdelen samen 100.000 euro.

Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld bracht onlangs het feestelijke nieuws met een videogesprek. Drie inwoners met postcode 3571 XW wonnen 50.000 euro, en drie inwoners wonnen 25.000 euro. Een van de winnaars ging er tevens met een nieuwe auto vandoor. Marijke (67) is één van de gelukkige winnaars van 25.000 euro: “Ik ben wel toe aan een nieuwe auto!” Ook buurtgenoot John (71) gaat met zijn prijs van 50.000 euro voor een nieuwe auto: “Ik wil graag een nieuwe auto kopen, een échte mooie. Dit is een mooi startbedrag.”

De vier deelnemers die meespelen met postcode 3524 DK werden ieder verrast met een cheque van 25.000 euro. Onder de winnaars is tevens een auto verloot. De 29-jarige Floris wint 25.000 euro én een gloednieuwe auto. “Wow, wat vet! Ik kan het niet bevatten. Ik wil graag een motor kopen.” Ook Carin (56) werd verrast met een cheque van 25.000 euro. “Mijn man en ik zijn bezig met het bouwen van een resort in Indonesië. Deze prijs kunnen we goed gebruiken!”