Volop creativiteit bij TivoliVredenburg

Utrecht - Woensdag 24 maart brengt TivoliVredenburg het boek OFF/ON uit. Na een jaar ‘voor in de geschiedenisboeken’ voegt het podium de daad bij het woord. “In OFF/ON, geschreven door Nicoline Baartman, blikken medewerkers en artiesten terug op een roerig jaar waarin alle zekerheden en routine wegvielen”, legt Eva Huisman uit namens TivoliVredenburg.

Door Roberto Cancian

De overtreffende trap is bij TivoliVredenburg de normaalste zaak van de wereld. Er kan altijd ‘nog een tandje bij’, zoals iemand in het boek aangeeft. Wat gebeurt er als zo’n concertpodium van de ene op de andere dag stilvalt? Van 1,2 miljoen bezoekers in een jaar naar maximaal dertig in de Grote Zaal. Het is de harde realiteit als de deuren weer aarzelend opengaan en even later ook weer sluiten. OFF/ON beschrijft de transformatie van de culturele organisatie en haar medewerkers in tijden van corona. Een medewerker die na maanden van onthouding op 1 juni 2020 bij het concert van S10 was, merkte op: “Ik was heel blij en heel verdrietig. Was dit de nieuwe realiteit?”

Voor TivoliVredenburg is open of dicht geen keuze. Zodra het kan, dan gaan de deuren open. Ook al mogen er maar dertig mensen in de Grote Zaal of dat alleen streamen een optie is. Tegen de verdrukking in ontstonden nieuwe initiatieven en kwam er ruimte voor plannen waar eerder nooit tijd voor was. Ook het Weekboek, persoonlijke notities van directeur Jeroen Bartelse, getuigt ervan. Als lid van het eerste uur van de ‘Taskforce cultuur en creatieve sector’ bericht hij van het ‘Haagse’ front. Hoe een sector in nood zich staande houdt met veerkracht, vechtlust en solidariteit. In het boek staan mooie foto’s en wordt er bericht over concerten die niet door konden gaan of anders ingevuld werden.

Ook vertellen medewerkers hun verhaal. Sander Weijers, die in maart 2020 begon aan zijn nieuwe baan als receptionist-expeditiemedewerker: “Een raar jaar met ups en downs”, geeft hij aan. Hij was toe aan een andere werkomgeving na zijn werk bij de PI Nieuwegein, waar hij zich bezighield met re-integratie. Na twee inwerkweken ging TivoliVredenburg echter dicht.

Weijers werd nachtportier om de kosten te drukken van de externe beveiligers die de nachten voor hun rekening nemen. Daar zat hij in een donker pand waar hij amper de weg kende. “Gelukkig kwam na twee weken een einde aan het nachtportier zijn. In de zomer heb ik kunnen proeven hoe het ook kan zijn. De levendigheid van het ene moment een touringcar met orkest, het volgende moment een gammel busje met backline.” Als mensen hem vragen hoe zijn nieuwe baan bevalt, zegt hij: “ik denk goed, maar zeker weet ik het nog niet.”

Eva Huisman hoopt dat TivoliVredenburg snel toegankelijk is voor publiek. “Wij willen artiesten een podium geven. Fijn voor hen, hun publiek en ons personeel. Het vergt veel creativiteit, flexibiliteit en inventiviteit. We streamen volop, maar dat is geen vervanging voor live ervaring. We zijn trots op wat er het afgelopen jaar is gelukt en kunnen niet wachten weer open te gaan.”