D66 wil niet af van Springweggarage

Utrecht - Het college had naar eigen gevoel nog zo’n mooi plan om de Springwegparkeergarage in 2028 te slopen en op die plek de oude Strosteeg weer te herstellen met bij de binnenstad passende woningbouw, nu blijkt het daarbij een van haar eigen schragende fracties, D66, op haar weg te vinden. D66 vindt sloop van de garage helemaal niet zo vanzelfsprekend, zo bleek bij een bespreking afgelopen week.

Door Paul Hustinx

De partij wil ook dat de mensen van de oude binnenstad kunnen genieten, maar een herstelde Strosteeg is niet het eerste waar D66 dan aan denkt. Liever slentert men langs een Nieuwegracht zonder geparkeerde auto’s. Maar die auto’s moeten dan wel ergens naartoe kunnen, vindt men, en omdat veel delen van de binnenstad best ver weg liggen van de parkeergarage onder Hoog Catharijne, waar de gemeente 250 plekken voor bewoners wil reserveren, en dichter bij de zuidelijke binnenstad liggende garages lange wachttijden kennen, ziet men voor de Springweggarage voor langere tijd een rol weggelegd als het gaat om bewonersparkeren. Ook ziet D66 er mogelijkheden voor fietsparkeren, alsmede creatieve invullingen voor garage en omgeving op het vlak van horeca, groen en cultuur.

Coalitiepartner GroenLinks daarentegen vindt zo’n garage met een toevoerroute ‘over de terrassen van de Mariaplaats’ niet meer kunnen in deze tijd, en is alleen vanwege de gemeentelijke financiën en als tegemoetkoming aan ondernemers nog bereid om nog even tot 2028 te wachten. De derde collegepartij, de ChristenUnie zit grotendeels op dezelfde lijn, tevens de collegelijn, die ook bij andere fracties wel enige weerklank vond, maar niet bij de VVD die vond dat het huidige college niet over 2028 mag beslissen. Student&Starter kwam met een handige oplossing voor de grote loopafstanden naar de P-garages voor sommige bewoners: denk ook in fietsafstanden en -tijden.

Wethouder Diepeveen hield vol dat het collegevoorstel bestand was tegen de bezwaren van D66. ‘Het is én-én’, zei hij. De auto’s kunnen van de grachten, al is het vanwege de inkomsten stapsgewijs met 50 per jaar, en er zijn voldoende alternatieve P-plekken voor bewoners beschikbaar onder Hoog Catharijne. Vanwege een verschuiving hierheen, verwacht hij ook dat de wachttijden voor garages elders zullen afnemen. Ook helpt het dat de straatparkeerplaatsen in de zuidelijkste delen van de binnenstad pas als laatste worden opgeheven. In en rond de nieuwe Strosteeg ziet de wethouder volop ruimte voor sociale woningbouw, een door verschillende partijen geuite wens. Ook ziet hij na opheffing van de garage mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van de Mariaplaats met minder ruimte voor auto’s.