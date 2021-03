Proef tegen verspilling van medicijnen

Utrecht - Elk jaar wordt er in Nederland voor ruim honderd miljoen euro aan ongebruikte medicijnen weggegooid. De Utrechtse ziekenhuizen St. Antonius en UMC zijn samen met het Radboudumc (Nijmegen) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) een proef gestart om medicijnverspilling tegen te gaan. Hierbij worden medicijnen die patiënten thuis overhouden opnieuw uitgegeven.

Door Bert Nijenhuis

Het twaalf maanden durende project is toegespitst op oncologische geneesmiddelen. “Omdat het dure middelen zijn die regelmatig retour komen”, licht ziekenhuisapotheker Desirée Burgers van het St. Antonius toe. “Wij zijn door het Radboudumc gevraagd om mee te doen, omdat we een groot Kankercentrum hebben. Hierdoor hebben we veel patiënten die oncologische medicijnen gebruiken.”

Deelnemende patiënten ontvangen hun oncologische middelen verpakt in een zak met een chip die de temperatuur controleert. “Als er vervolgens middelen retour komen, wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd”, vervolgt Burgers. “Vooralsnog komen alleen onaangebroken verpakkingen in aanmerking voor heruitgifte. Als de kwaliteitscontrole aangeeft dat een verpakking hiervoor geschikt is, wordt deze in een zak met temperatuurlogger verstrekt aan een andere patiënt die hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. We analyseren alle gegevens om te zien hoeveel middelen heruitgegeven worden en wat we hiermee kunnen besparen. Ook de werkwijze wordt geëvalueerd, zodat we kunnen bepalen of de heruitgifte van medicatie in de toekomst breder ingezet kan worden.”

Ook UMC Utrecht-woordvoerder René Loman denkt dat er veel winst geboekt kan worden met de heruitgifte van geneesmiddelen. “Het gebeurt nu nog dat men medicijnen die technisch gezien geschikt zijn voor hergebruik weggooit, omdat de kwaliteit niet kan worden geborgd. De oorzaken van medicijnverspilling zijn uiteenlopend. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een kuur die niet afgemaakt kan worden vanwege bijwerkingen. Als de patiënt vervolgens is overgestapt op een ander medicijn, blijven de restanten liggen.”

Wat Desirée Burgers betreft, is de proef geslaagd als er veel ongebruikte middelen retour komen die heruitgegeven kunnen worden en alle betrokkenen tevreden zijn over de werkwijze. “Daarna kunnen we gaan onderzoeken of deze manier van werken ook toegepast kan worden op andere medicatie. Ook moet er gesproken worden met de overheid, want de wet bepaalt nu nog dat medicijnen die retour gaan vernietigd moeten worden. Er wordt vanuit Den Haag alvast met belangstelling meegekeken bij deze studie.”

De proef is een wereldwijde primeur. Niet eerder werd het verspillen van medicijnen op een dergelijke manier onderzocht. Het project staat onder leiding van wetenschappelijk onderzoeker Charlotte Bekker van het Radboudumc. Zij promoveerde bij het UMC Utrecht op het onderwerp medicijnverspilling.