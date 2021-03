Italië Evenement wordt groot zomerfeest

Het Italië Evenement strijkt in juli neer in de prachtige tuinen van Kasteel de Haar in Haarzuilens.

Utrecht - Ook dit jaar zal het ‘Italië Evenement, Smaak & Stijl’ neerstrijken in de prachtige tuinen van Kasteel de Haar. “Na uitgebreid overleg met de gemeente Utrecht en de VRU is gekozen voor het lange weekend van 2, 3 en 4 juli. Het belooft dus een groot zomerfeest te worden met het lekkerste uit Italië vers op tafel, uiteraard binnen de dan geldende corona-restricties.”

De Italiaanse driedaagse is in de afgelopen 17 jaar uitgegroeid tot één van de oudste evenementen in de regio met een opvallend trouw publiek. “Het zijn Italofielen die er hun Italiaans ophalen, als vanzelfsprekend met een glaasje en een hapje, maar ook veel Nederlanders die het land beter willen leren kennen. Zij vinden er niet alleen heel veel lekkers, maar ook inspiratie voor een stedentrip of vakantiereis. Daarnaast biedt het evenement volop kunst, cultuur, koffiemachines, kleding, fietsen en auto’s op de sfeervol ingerichte pleinen en lanen”, aldus de organisatie.

Het evenement heeft in de mooie kasteeltuinen een vaste thuisbasis gevonden voor haar zomereditie. Ook vorig jaar, toen het evenement om coronaredenen moest worden uitgesteld, gingen aan het einde van de zomer de poorten van De Haar alsnog open. “Hoewel de voorbereidingen voor de editie 2021 nog in volle gang zijn en veel nieuws beloven, kunnen wij nu alvast melding maken van drie grote thema’s, Italian BBQ, Festa in Piazza en Shop & Stop.”

“De buitenkeuken is razend populair. Italianen wisten dat uiteraard al lang en gooien tijdens het evenement dan ook extra blokken op het vuur om bezoekers te overtuigen. Dat gebeurt niet alleen met verse pizza’s uit de oven, maar ook met de lekkerste bbq-gerechten. Het is drie dagen lang groot feest op het Italiaanse dorpsplein en dus wordt hier gezongen en (coronaproof) gedanst. Ontmoeten staat centraal op dit plein en uiteraard mag daarbij gedronken worden. Het Italië Evenement biedt niet alleen lekkers, maar ook veel nieuws. Bezoekers kunnen bij de entree een goodiebag aanschaffen, die ze vervolgens zelf mogen vullen.”

In verband met de huidige corona-omstandigheden worden kaarten in de voorverkoop met restricties aangeboden. “Bezoekers die verzekerd willen zijn van entree, boeken nu alvast een dagdeel en betalen 15 euro aan. Vanaf 15 juni betalen zij het restant of krijgen ze hun geld volledig retour, mocht het evenement niet doorgaan.” Meer informatie is te vinden op de website: www.italieevenement.nl.