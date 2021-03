Soep op de stoep: Resto VanHarte steekt buren hart onder de riem

Utrecht - Sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte verzorgt 10 weken lang elke dinsdag en vrijdag ‘Soep op de stoep’ bij buren van de vestigingen in Kanaleneiland en Leidsche Rijn. Waar het enthousiaste team van koks en vrijwilligers normaal gezellige ontmoetingen organiseert rond de eettafel, is het nu zoeken naar andere manieren waarop eenzaamheid en sociaal isolement kunnen worden tegengegaan.

“We organiseren in deze tijd afhaaldiners”, vertelt restomanager Jolanda Panis, “met maximaal drie afhalers tegelijk. Zodat het veilig kan, maar het ook even een gezellig momentje kan zijn om even de deur uit te gaan, even een praatje te maken en thuis te komen met een lekkere maaltijd. Maar hoe bereiken we onze buren die ons nog niet kennen?”

“Juist de mensen die de deur helemaal niet uit komen in deze tijd dreigen buiten de boot te vallen”, aldus Panis. “Door gewoon aan te bellen bij de mensen in onze buurt, en hen te trakteren op een lekker vers gemaakt soepje hopen we óók deze mensen te bereiken en hen een hart onder de riem te steken.”

Manager Jolanda Panis: “Het veelgehoorde ‘hier in de wijk ken ik zo weinig mensen’ was voor Resto VanHarte aanleiding om ook in Leidsche Rijn een plek te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten aan tafel”. Verzorgd door enthousiaste vrijwilligers onder professionele begeleiding startte Resto VanHarte diners en lunches middenin de wijk. In Kanaleneiland verzorgt het restaurant al langer diners op de dinsdagavond. “De reacties op onze soepjes zijn hartverwarmend. En met deze actie ontmoeten we natuurlijk ook veel nieuwe buren! We kijken uit naar het moment dat we weer open kunnen gaan, zodat wie liever samen eet dan alleen, weer lekker kan aanschuiven aan tafel”.

Ook de programmering rondom de diners gaat door, al is het aangepast. Zo wordt op vrijdag 2 april een dialoog georganiseerd in samenwerking met Utrecht in Dialoog. “Mensen gaan online met elkaar aan tafel, mét een lekker afhaaldiner, en gaan aansluitend onder begeleiding van dialoogleiders in gesprek over een aansprekend onderwerp.” Op 2 april is dat ‘gezond voelen’. Hoe doe je dat, in tijden van corona? Wat betekent gezond voelen voor jou, wat voor ervaringen heb je daarmee en zou je daar iets in willen veranderen? “De kunst bij zo’n dialoog is je openstellen voor elkaars verhalen”, vertelt Jolanda Panis, “en door de vertrouwde sfeer die wordt gecreëerd is het zelfs online een heel verbindende ervaring. In die anderhalf uur voelt het alsof je vijf goede vrienden hebt gemaakt!”