Heim-weetjes: stadsgids Iris vertelt Utrechts weetje

Utrecht - Ooit wel eens door de binnenstad van Utrecht gelopen en je afgevraagd waarom er een zwaan op de kerktoren prijkt in plaats van een haan, of waarom Utrecht een Hamburgerstraat heeft? Kijk dan naar het programma Heim-weetjes. Stadsgids Iris Dijkstra vertelt iedere week een nieuw Utrechts stadsweetje.

“Van heimwee heb ik gelukkig zelden last. Maar heim-weetjes heb ik des te meer. Als stadsgids in Utrecht ben ik altijd op zoek naar verhalen”, aldus Iris Dijkstra.

In deze achtdelige serie - afgelopen zondag werd het eerste deel getoond - neemt ze de kijker mee door het prachtige centrum. Zo vertelt ze het verhaal van de kluizenaressen die zich vroeger in Utrechtse kerken lieten opsluiten, wie er vroeger toch in het prachtige pand met de rode luiken woonde en wat er vroeger op de werf voor de Winkel van Sinkel stond. En ze vertelt wat de Leeuwenbergh met de pest te maken heeft. De serie Utrechtse Heim-weetjes is iedere week op zondag te zien op UStad.

De uitzendingen zijn terug te kijken op www.rtvutrecht.nl/gemist. UStad is de televisiezender van de stad Utrecht en onderdeel van RTV Utrecht.