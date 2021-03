Utrechters gaan zes weken op de fiets door Nederland

Utrecht - Janpeter en Lilian Stoker uit Utrecht gaan vanaf eind maart samen met hun twee jonge kinderen een rondje Nederland fietsen van ongeveer 1.500 kilometer. “Hiermee willen we geld ophalen voor stichting IJM en hoop, geloof en liefde brengen aan de mensen die we ontmoeten en perspectief geven in deze gekke tijd waarin we nu leven.”

Janpeter en Lilian Stoker wonen samen met hun twee kinderen, Suze van bijna 4 en Simme van 1,5 jaar, in de wijk Zuilen. “Wij zijn naast ons werk graag actief met allerlei andere dingen. Zo zijn we betrokken bij onze wijk. En we hebben een groot hart voor jongeren en zijn ook daarin actief betrokken.”

“Het idee om een rondje Nederland te gaan fietsen is ontstaan vanuit onze avontuurlijke geest. Toen Suze haar droomtuin mocht tekenen moest daar als eerste iets in komen om fikkie in te kunnen stoken. Onze harten smolten: echt een dochter van ons. Ze heeft al ervaren hoe leuk en relaxt dat is na een lange dag fietsen. Door alle coronamaatregelen is er op dit moment minder mogelijk, maar wij zijn gaan kijken wat er nog wél kan. We merken dat dit avontuur niet alleen bij onszelf, maar ook bij veel anderen energie opwekt”, stellen ze.

“Voor International Justice Mission willen we met onze fietstocht 10.000 euro ophalen. Juist de vrijheid die wij voelen om zomaar met ons gezin deze fietsreis te kunnen gaan maken, laat de tegenstelling zien met hoe mensen in deze wereld niet in vrijheid leven. De liefde en veiligheid die we onze kinderen bieden, staat in schril contrast met bizarre situaties waarin kinderen kunnen leven in deze wereld.” Dat is de reden dat ze zich willen inzetten voor stichting IJM. “Zij bevrijden mensen, ook kinderen, uit moderne slavernij, helpen hen bij het verwerken van hun trauma’s en bieden hoop voor de toekomst. Naast dat we geld voor deze stichting willen ophalen, hopen we ook mooie ontmoetingen te hebben. Wij geloven in God en in zijn liefde voor andere mensen. Ook dat hopen we uit te stralen tijdens deze reis.”

Sponsoren kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door geld te geven via https://mijnfreedomactie.nl/niet-iedereen-is-veilig-in-een-lockdown. “Of door je achtertuin met eventueel warme maaltijd aan ons aan te bieden. Voor elke overnachting in een tuin maken wij ook een mooi bedrag over naar IJM. Wij betalen zelf voor deze reis. Het geld dat je sponsort gaat rechtstreeks naar stichting IJM.” Ze vertrekken op 27 maart vanuit Utrecht richting Nijmegen en dan richting Limburg. De reis duurt ongeveer zes weken.