nieuwe bomen geplant in amelisweerd

UTRECHT - Bosbeschermers van Amelisweerd Niet Geasfalteerd hebben zaterdag een paar honderd jonge beuken, eiken en berken geplant in het met kap bedreigde gebied in Amelisweerd.

Aanleiding voor deze guerilla gardening was de recente kap door Rijkswaterstaat. De herbeplanting door de actiegroep werd onder luid applaus ontvangen door het publiek dat aanwezig was bij het lenteprotest tegen de verbreding van de A27. Hierbij werd een protestlint van honderden meters opgehangen. De bomen zijn gedoneerd door MeerBomenNu, dat als doel heeft 1 miljoen extra bomen in Nederland te planten.