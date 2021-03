Actiegroep hangt protestlint door Amelisweerd

Utrecht - Op 20 maart, de dag dat de lente begint, houdt Amelisweerd Niet Geasfalteerd een protestactie in Amelisweerd. De actiegroep zal het stuk bos dat bedreigd wordt met kap zichtbaar maken voor het publiek. In de afgelopen weken hebben talloze Utrechters gereageerd op de oproep om spandoeken te maken. Tientallen spandoeken zijn deels aan elkaar genaaid en worden als protestlint in het bos gehangen, duidelijk zichtbaar voor iedere bezoeker. “De protestlinten zullen tussen 11.00 en 16.00 uur in Amelisweerd hangen en daarna verplaatst worden naar andere bedreigde gebieden.”



“Zeker 800 bomen in Amelisweerd zijn in gevaar door de geplande verbreding van de A27. Over het hele traject (dus ook buiten Amelisweerd) gaat het om duizenden bomen - meer dan 60 hectare. Onlangs bleek maar weer hoeveel verzet er is tegen de plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: meer dan honderdduizend mensen tekenden in enkele dagen tijd een petitie. Ook een video waarin diverse bekende Utrechters zich uitspraken tegen de verbreding werd bekeken en gedeeld door rond een half miljoen mensen. De minister lijkt echter doof voor de roep van burgers en ook Rijkswaterstaat doet alsof hun neus bloedt”, aldus Amelisweerd Niet Geasfalteerd.

Arjen Slot, een van de activisten, zegt: “De lente is een periode van nieuw begin en groei. We willen met onze actie voorkomen dat dit de laatste lente voor deze bomen is.”

Tussen 13.00 en 14.30 uur is er een demonstratie op het grote veld tegenover het landhuis Nieuw Amelisweerd. Met onder andere sprekers van Amelisweerd niet Geasfalteerd, Joris Linssen, Fridays for Future en muziek van Florian Wolff en NEEF. Ook is er soep van de Barricade en Taste Before you Waste.

“Wij willen een veilige actie organiseren, en wijzen deelnemers erop om afstand te houden en mondkapjes te dragen. De gemeente heeft het maximum aantal deelnemers aan de demonstratie beperkt tot 200. Gezien de overweldigende aandacht voor het behoud van Amelisweerd willen we de demonstratie toch door laten gaan. We raden mensen die een ‘vol’ veld aantreffen aan om een wandeling te maken door het prachtige gebied.”