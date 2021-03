Bouw Onderwijsboulevard MBO Utrecht gaat van start

Utrecht - De bouw van de Onderwijsboulevard MBO Utrecht is afgelopen week officieel van start gegaan. Op deze plek aan de Australiëlaan volgen straks de engineers, verpleegkundigen, onderwijsassistenten en marketingprofessionals van morgen hun mbo-opleiding. Vijftig opleidingen onder één dak in Utrecht-West. De Onderwijsboulevard wordt naar verwachting eind 2022 opgeleverd.

Mbo-wethouder Klaas Verschuure van de gemeente Utrecht verzorgde samen met student Linda en Ismail uit de wijk de ceremoniële start van de bouw. Al meer dan veertig jaar wordt op deze strip aan de Australiëlaan beroepsonderwijs gegeven. Om ook in de toekomst eigentijds onderwijs te kunnen geven in moderne gebouwen is het plan voor de Onderwijsboulevard ontstaan. De bestaande gebouwen worden gerenoveerd en er komen nieuwe bouwdelen bij.

Op de Onderwijsboulevard heeft elke opleiding zijn eigen plek en identiteit, maar ook toegang tot de overdekte binnenstraat met (horeca)faciliteiten, praktijklokalen, een theaterzaal, podia en verblijfsruimtes. Joany Krijt, bestuursvoorzitter MBO Utrecht: “We vinden het belangrijk dat we de kleinschalige school blijven die we zijn, waarin je als student voelt dat je gezien en gekend wordt en je thuis voelt. Tegelijkertijd stimuleren we ontmoetingen tussen de studenten van verschillende opleidingen. In de binnenstraat ontmoet straks een artiest van de Herman Brood Academie een verpleegkundige in opleiding aan. Hoe meer diversiteit en ontmoeting, hoe rijker de leerervaring van onze studenten. Dat willen we ze, naast een goede opleiding, ook meegeven.”

“MBO Utrecht opent zich met de bouw van de Onderwijsboulevard nog meer naar de wijk. De school staat straks niet alleen in verbinding met de woonboulevard, maar ook met de wijk. Zodat bedrijven en bewoners van Kanaleneiland de weg naar de school weten te vinden. En studenten ook van betekenis kunnen zijn voor de wijk.” Krijt: “Denk aan onze opleidingen op het gebied van zorg, welzijn en kinderopvang die samen met de wijk mooie en leerzame projecten kunnen opzetten”.