Levend laboratorium voor de publieke ruimte: RAUM der Lusten

Utrecht - Stadslab RAUM in Utrecht presenteert samen met architectenbureau ZUS van 30 april t/m 29 augustus 2021 expositie ‘RAUM der Lusten’. De openlucht expositie op het Berlijnplein biedt een spannend alternatief voor de doorgaans weinig verrassende inrichting van onze publieke ruimte. Stel dat we anders omgaan met onze pleinen, gaan we ons dan ook anders gedragen?

In de expositie is onder andere (nieuw) werk te zien van bekende beeldend kunstenaars als Maarten Baas, Atelier Van Lieshout en Andrea Hasler en werk van opkomende makers. Het concept van RAUM der Lusten is geïnspireerd op het legendarische schilderij ‘De Tuin der Lusten’ van Jheronimus Bosch. De expositie bestaat - net als het schilderij - uit drie landschappen (het ‘Paradijs’, de ‘Wereld’ en de ‘Hel’) waar je als bezoeker onderdeel van uitmaakt.

De landschappen bieden elk een andere ervaring met bijbehorende kunstwerken en programma’s. Zo kun je in het ‘Paradijs’, een duinlandschap van Studio Ossidiana, luieren, spelen en eten. De ‘Wereld’ - naar een ontwerp van architectenbureau ZUS - benadrukt collectiviteit met aan de basis een uitgebreide moestuin. In het helse, donkere landschap vind je werk van kunstenaars Maarten Baas, Atelier Van Lieshout en Andrea Hasler.

Midden op het Berlijnplein staat een enorme totempaal van Cédric Van Parys | Office CCXD, die verschillende landschappen en mensen met elkaar verbindt. In de expositie is van alles te beleven en ontdekken; van speelse wandelingen tot podcasts, filmvertoningen en wildpluktours. Het volledige programma is te vinden op de website van RAUM.

RAUM der Lusten biedt ook een interactieve, online experience waar je met een avatar de expositie kan ontdekken en in contact staat met andere bezoekers. Bezoek het platform via raumutrecht.nl/raumderlusten.

De expositie bevindt zich in de openlucht en biedt voldoende mogelijkheden om afstand van elkaar te houden. Bezoek de website van RAUM voor informatie over aanvullende coronamaatregelen. Stadslab RAUM is gevestigd op het Berlijnplein in Leidsche Rijn, Utrecht. Met exposities en events betrekt RAUM bezoekers en bewoners bij stedelijke thema’s. “Bij RAUM ervaar, onderzoek én maak je mee. Zo geven we samen vorm aan het stadsleven van de toekomst.”