K.F. Hein Fonds zet vrijwilligers in het zonnetje

Utrecht - Het K.F. Hein Fonds lanceert de Waarderingsregeling Vrijwilligers. Met deze regeling kunnen vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht een financiële bijdrage aanvragen om hun vrijwilligers in 2021 te bedanken met een passend cadeautje.

De regeling is opgezet in het kader van het ‘Jaar van de Vrijwillige Inzet’ van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligersnetwerk (NOV), waar het K.F. Hein Fonds partner van is.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor vele initiatieven, niet voor niets heeft NOV 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwillige Inzet. Het K.F. Hein Fonds ziet hoe vrijwilligers op allerlei werkterreinen de regio Utrecht mooier en sterker maken.

Met de Waarderingsregeling Vrijwilligers van het K.F. Hein Fonds kunnen vrijwilligersinitiatieven een bijdrage aanvragen om hun vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dit kan op allerlei manieren, van een barbecue tot een presentje, mits de maatregelen het toelaten. Stichtingen en verenigingen kunnen maximaal 1.000 euro aanvragen. Ook als een initiatief geen stichting of vereniging is, kan het in aanmerking komen voor een eenmalige financiële bijdrage tot 500 euro.

Kijk voor meer informatie op www.kfhein.nl.