Utrecht Natuurlijk start tuinseizoen

Utrecht - Het tuinseizoen bij Utrecht Natuurlijk start deze maand met een andere invalshoek. Utrechters kunnen mee tuinieren op één van de negen stadstuinen. Anders dan in voorgaande jaren kiest Utrecht Natuurlijk voor gemeenschappelijk tuinieren, om zo de tuinen toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk Utrechters, hen te inspireren om ook thuis duurzaam te tuinieren en om voedsel zoveel mogelijk lokaal en ecologisch te produceren en in te kopen.

“Het aantal inwoners van Utrecht blijft groeien. Daarmee neemt de beschikbare grond om te tuinieren en te recreëren af. Bovendien heeft lang niet iedereen een tuin bij huis.” Daarom kiest Utrecht Natuurlijk dit jaar voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid van de stadstuinen voor iedereen.

Directeur Rob Nillezen: “We nodigen alle Utrechters uit om vanaf dit jaar mee te tuinieren op één van onze stadstuinen. Sluit je aan en doe samen met andere wijkbewoners ervaring op met duurzaam ecologisch tuinieren.”

“Wij staan open voor buurtinitiatieven, experimenten en goede ideeën. Ook Utrechters die niet bij ons tuinieren, kunnen kennismaken met de producten van onze tuinen. Een deel van de oogst wordt verkocht in onze boerderijwinkels.”

Vanaf maart kunnen inwoners zich aanmelden voor een gezamenlijk stuk stadstuin, genaamd Straattuin, bij Stadstuin Klopvaart, Stadstuin Zuilen of Steede Hoge Woerd.

Met minimaal vier huishoudens krijgt een straat, buurt of vriendengroep dan samen zo’n 80 vierkante meter (moes)tuin tot hun beschikking om voor een langere periode mee aan de slag te gaan. Daarnaast worden er de komende maanden ook op de andere stadstuinen van Utrecht Natuurlijk diverse tuinprojecten en moestuincursussen georganiseerd.

Voor alle activiteiten en aanmelden voor de gezamenlijk Straattuinen kan gekeken worden op de website www.utrechtnatuurlijk.nl/samentuinieren. Met het tuinieren en verbouwen van gewassen op de stadstuinen van Utrecht Natuurlijk, wordt Utrechters de mogelijkheid geboden om op een laagdrempelige manier kennis en ervaring op te doen over duurzaam tuinieren en over duurzame voedselproductie.

“De behoefte aan deze kennis groeit, onder andere doordat mensen de schadelijke effecten ervaren van de huidige voedselvoorziening en willen bijdragen aan de kwaliteit van het groen in de stad. Duurzaam tuinieren is goed voor de biodiversiteit en het klimaat adaptief vermogen van de stad. Daarnaast is tuinieren een hele gezonde, actieve en rustige bezigheid, in de buitenlucht, waar steeds meer mensen interesse in hebben.”