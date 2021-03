Utrechtse studenten bedenken duurzame oplossingen

Utrecht - Tijdens de 16-daagse Hackathon ChangeU hebben 65 Utrechtse studenten innovatieve en duurzame oplossingen bedacht om wonen in Kanaleneiland te verbeteren. Met ChangeU wil studentenorganisatie UtrechtInc Students invloedrijke oplossingen vinden met behulp van open data verzameld binnen het Europese IRIS project.

Verschillende jury’s, waaronder eentje samengesteld uit bewoners van Kanaleneiland, deelden verschillende prijzen uit. Van 15 februari tot 3 maart hebben dertien teams van vijf studenten interessante oplossingen bedacht op het gebied van inclusiviteit, arbeid, openbare ruimte, de energietransitie en slimme mobiliteit. Deze vijf onderwerpen zijn gekozen in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de gemeente Utrecht, omdat ze van belang zijn voor Kanaleneiland en voor de stad Utrecht en een link hebben met het Europese IRIS-project.

Tijdens de Hackathon werkten dertien teams onder begeleiding van experts hun ideeën uit en presenteerden het met een pitch aan de jury. Naast een jury van experts op het gebied van ondernemerschap was er ook een jury met bewoners van Kanaleneiland. De onderwerpen inclusiviteit, arbeid en openbare ruimte waren populair.

Een kleine greep uit de ideeën zijn de Babbelbank, een bank in het park waar je met onbekenden even kunt kletsen, en Start Young, waar leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden gekoppeld aan lokale bedrijven om daar al vroeg ervaring op te doen. Er waren diverse prijzen te winnen. De prijs voor de meest overtuigende pitch én de Publieksprijs werden gewonnen door het team Room voor Living. Room for Living bedacht een verplaatsbare woonkamer voor in de buitenlucht. Plezy ontving de Bewonersprijs: het verbindt studenten en kinderen met elkaar door het delen van hobbies en interesses aan te moedigen.

De hoofdprijs van de Hackathon is gewonnen door team Groenbesparing. Zij willen een app maken voor huurders die hen bij renovatie kan helpen met het maken van duurzame keuzes. UtrechtInc Students is een onderdeel van incubator UtrechtInc. Deze laatste organisatie is verbonden aan de Universiteit Utrecht en biedt aan start-ups, naast een netwerk, begeleiding om een bedrijf te starten en te groeien. Nu wordt onderzocht welke teams er worden uitgenodigd voor het UtrechtInc start-up programma. De organisatie wil er ook voor zorgen dat de ideeën die niet direct passen binnen het start-up-programma, op andere manieren ondersteund worden.