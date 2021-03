Theaterschool zoekt ouderen

De uitvoering van de voorstelling in het kader van Theater na De Dam in 2019.

Utrecht - Voor Theater Na de Dam, een theatermanifestatie rond dodenherdenking op 4 mei, is Theaterschool Utrecht op zoek naar verhalen van mensen die in Utrecht de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en hierover in gesprek willen gaan met jongeren.

“De jongeren die meedoen aan het project luisteren graag naar uw verhalen over hoe het was om jong te zijn ten tijde van oorlog. Of misschien heeft u nog brieven, foto’s of andere beelden die u met hen wilt delen? Op basis van deze verhalen en ander materiaal wordt een theatervoorstelling gemaakt die op 4 mei zal spelen in Bibliotheek Neude.”

Theaterdocent Linda Bosch: “Het is van belang om stil te staan bij verhalen van toen, om ons weer opnieuw te kunnen verhouden tot de ingewikkelde tijd waarin we nu leven. De verhalen gaan over toen, maar kaatsen naar het nu, als een bal tegen de muur van de geschiedenis.”

De manier waarop de gesprekken plaatsvinden kan per geval verschillen. “Dat kan via een telefoongesprek, terwijl we elkaar zien door het woonkamerraam, of een videogesprek via Zoom of Skype. Ook een wandeling op veilige afstand is mogelijk, net als een brief of een e-mail. We gaan uit van individuele wensen want we willen de gezondheid van de vertellers natuurlijk niet in gevaar brengen.” Meer informatie of aanmelden: Evelien Kanters van Theaterschool Utrecht: evelienkanters@theaterschoolutrecht.nl.