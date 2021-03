Merwede: stadswijk van de toekomst

Utrecht - Met de komst van Merwede realiseert Utrecht een van de grootste binnenstedelijke, autovrije stadswijken van Nederland, ter grootte van 34 voetbalvelden. Hierdoor krijgt de stad er duizenden woningen en tal van voorzieningen bij, zoals een markthal en mobiliteitshubs voor deelvervoer. Ook komt er veel groen bij. De plannen zijn afgelopen week door het college van B&W ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Merwede is de kern van de Merwedekanaalzone. Deze zone wordt in zijn geheel ontwikkeld en levert in totaal 10.000 nieuwe woningen op. In Merwede komen de meeste woningen te staan, maximaal 6.000. “Mede door het grote aantal betaalbare woningen (3.300, waarvan 30% sociale huur en 25% middensegment) en de duurzame ambities, kreeg het project eerder 21 miljoen subsidie via de Woningbouwimpuls van het Rijk.”

Bijzonder aan het project is dat een bedrijventerrein van 24 hectare verandert in een nieuwe stadswijk. Dit kan doordat 10 eigenaren, waaronder de gemeente, het plan samen hebben gemaakt. In Merwede kunnen straks 12.000 mensen wonen. “De wijk zal vooral in trek zijn bij ouderen door de woonzorgcombinaties en bij starters door de betaalbaarheid van de woningen. Ook gezinnen kunnen er goed terecht door de vele voorzieningen, waaronder drie scholen”, aldus de gemeente. De bebouwing begint relatief laag aan de kanaalzijde en loopt naar de Europalaan in hoogte op. “Er komen levendige plekken met horeca, een sporthal, basisscholen, een middelbare school en een cultuurhuis. Een voorbeeld is het fietsdepot dat verandert in een markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt.”

Op andere plekken kunnen bewoners de rust opzoeken, zoals bij groene pleinen en de parken. “De keuze voor een autovrije wijk draagt bij aan de rust.” Ook aangrenzende wijken worden in samenspraak met bewoners groener gemaakt. Langs het kanaal komt het nieuwe Merwedepark, dat samen met het Merwedeplantsoen straks alle delen van de nieuwe en bestaande wijken verbindt. Merwede wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland om te wijk te verwarmen of te koelen, met gebruikmaking van water uit het Merwedekanaal. Alle daken worden voorzien van groen en/of zonnepanelen.

Wethouder Kees Diepeveen: “Dit slecht toegankelijke, onbewoonde gebied wordt nu een moderne wijk die goed verbonden is met de stad. Dat is echt noodzakelijk in een stad waar elke vierkante meter nodig is om te kunnen wonen, leven en verblijven.” De bouw van de 6.000 woningen gebeurt in twee fasen. In de eerste fase start de bouw van de eerste 4.000 woningen en van de projecten in de omliggende wijken. Hierbij gaat het onder meer om het goed inpassen van de nieuwe wandel- en fietsbruggen en het fietsverkeer. De verwachting is dat begin 2023 gestart wordt met de bouw.