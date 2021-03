Roken op meerdere locaties verboden

Volgens de gemeente is van alle leefstijlonderwerpen de meeste gezondheidswinst te behalen op roken. In Utrecht rookt 21 procent van de volwassenen.

Utrecht - In haar ambitie een rookvrije generatie te realiseren, gaat de gemeente Utrecht roken in de stad op meerdere locaties verbieden. Zo wordt met vervoersbedrijf Qbuzz gewerkt aan een plan om alle bushaltes rookvrij te maken. Samen met onder meer de Universiteit Utrecht (UU) wordt gewerkt aan het geheel rookvrij maken van het Utrecht Science Park (USP).

Door Bert Nijenhuis

Volgens de gemeente is van alle leefstijlonderwerpen de meeste gezondheidswinst te behalen op roken. In Utrecht rookt 21 procent van de volwassenen. Rokers leven gemiddeld vijf tot tien jaar korter en hebben vaker te maken met hart- en vaatziekten, COPD en kanker. Het plan van de gemeente richt zich vooral op locaties waar kinderen komen - zoals kinderboerderijen en openbare speelplekken - en plekken waar mensen kort verblijven, zoals bushaltes. In navolging van alle andere perrons zijn vorige week de busperrons op Utrecht Centraal rookvrij gemaakt. Per 1 juli 2021 verdwijnen de rookruimten in de gemeentelijke gebouwen. Verder wordt er gewerkt aan een Utrechtse rookvrije culturele alliantie, een wijkchallenge en een theatershow genaamd De Stoppers.

Sinds 1 oktober 2020 zijn onderwijsinstellingen bij wet verplicht hun terrein rookvrij te maken. “Wij zijn daar zelf eind 2019 al mee gestart”, verklaart UU-woordvoerder Maarten Post. “Er zijn borden geplaatst en rookvoorzieningen – onder meer in de binnentuin van de universiteitsbibliotheek en op het Leuvenplein – weggehaald. We spreken mensen aan die toch roken op plekken waar dit niet is toegestaan. Met rookverboden op de UU, de Hogeschool en het Universitair Medisch Centrum was het USP al grotendeel rookvrij. Andere partners op het USP hebben zich hierbij aangesloten.”

Blijft alleen de openbare weg over, wat volgens Post onwenselijke gevolgen kan hebben als er een sigaret wordt opgestoken op de stoep of bij de bushaltes op de Heidelberglaan. “Voor niet-rokers en zeker voor mensen met aandoeningen als astma. De gemeente en provincie hebben daarom besloten ook openbare stoepen en haltes op het USP tot rookvrij terrein te verklaren. Met uitzondering van vier plekken waar rokers nog wel terecht kunnen, is het gehele USP per 5 april rookvrij.”

De UU doet meer in de strijd tegen het roken. Zo kregen alle medewerkers en studenten in 2019 een stoppen-met-rokencursus aangeboden. “Daar hebben tientallen mensen gebruik van gemaakt”, weet Post. “Ook hebben we stoppen-met-rokenboeken beschikbaar gesteld. Op de vitaliteitspagina van de universiteit attenderen we op ondersteuningsprogramma’s van huisartsen, gericht op stoppen met roken. Deze worden sinds 2020 volledig vergoed. We verwijzen eveneens naar de website ikstopnu.nl. Op het moment wordt er zeker minder gerookt op de campus, maar er zijn sinds de coronacrisis natuurlijk ook veel minder mensen aanwezig. Uiteraard gaan we dit jaar wel monitoren hoe de naleving van het rookverbod verloopt.”