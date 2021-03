Vernieuwde tramlijn 61 Utrecht-IJsselstein opent deuren voor reizigers

Dit is de nieuwe Urbos 100 tram van de Spaanse leverancier CAF, zoals deze rijdt op lijn 61 Utrecht-IJsselstein. Dit is de lange versie van 41 meter. Gekoppeld met een Urbos-tram van 33 meter biedt het voertuig capaciteit om per rit bijna 500 reizigers te vervoeren. Foto: provincie Utrecht

Utrecht - De nieuwe trams op lijn 61 rijden vanaf afgelopen zondag met reizigers. Wie noodzakelijk gebruik moet maken van het openbaar vervoer tussen Utrecht Centraal en IJsselstein-Zuid is welkom aan boord van de nieuwe trams op de vernieuwde lijn.

Vervoerder U-OV en het trambedrijf van de provincie Utrecht hebben de afgelopen weken diverse testritten georganiseerd om de nieuwe trams op deze lijn op de proef te stellen. Eerst werden de trambestuurders bekend gemaakt met de vernieuwde lijn, daarna volgde een periode dat de trams de gehele dag en avond stabiel moesten rijden op de klok van de dienstregeling. De trams zijn goed uit deze laatste serie testen gekomen. Reden om de deuren te openen voor de reizigers.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “Net als in januari toen de nieuwe trams gingen rijden met reizigers tussen Utrecht en Nieuwegein-Zuid is de indienststellingsvergunning verstrekt waardoor ook deze vernieuwde lijn in exploitatie genomen kan worden. Daarmee is een laatste mijlpaal bereikt bij de vernieuwing van de gehele regionale tramlijn. Het geduld van de reizigers is behoorlijk op de proef gesteld maar wordt nu beloond. Zodra de situatie rondom corona het toelaat, bieden we samen met U-OV een nadere kennismaking aan met twee weken gratis reizen op beide tramlijnen.”

Wethouder Peter Bekker: “Eindelijk, de tram gaat weer rijden! Ons geduld is zwaar op de proef gesteld. Maar nu overheerst bij mij een gevoel van blijdschap. Er ligt een tramlijn die weer 30 jaar mee kan en de nieuwe trams bieden de reizigers enorm veel comfort. Dan moet voor iedereen die naar Nieuwegein of Utrecht moet voor school, werk, ziekenhuis of familiebezoek een gemakkelijke keuze zijn om te reizen met de tram. Nu alleen nog het noodzakelijke reizen, maar als corona voorbij is, ben ik ervan overtuigd dat de IJsselsteiners massaal weer de weg weten te vinden naar de tram.”

Tramlijn 61 rijdt met ingang van 14 maart weer de oorspronkelijke dienstregeling. Dit betekent dat van maandag tot en met zaterdag tussen de haltes Jaarbeursplein in Utrecht en Nieuwegein-Centrum de trams vier keer per uur per richting langskomen. Samen met tramlijn 60 betekent dit dat op deze dagen op dit traject acht keer per uur per richting wordt gereden. Verderop langs de lijn, richting de haltes Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid, splitsen beide lijnen zich en wordt de frequentie op deze dagen vier ritten per uur per richting. Op zondag wordt zowel op lijn 60 als 61 over het gehele gecombineerde traject een kwartierdienst gereden met vier ritten per uur per richting. De trams op lijn 61 rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 05.00 uur – 1.30 uur. Op zaterdag wordt gereden tussen 06.00 – 1.30 uur, op zondag tussen 07.00-1.30 uur.

Reizigers op lijn 61 kunnen kennismaken met de nieuwe 41 meter lange trams uit Spanje. Deze zijn door leverancier CAF in opdracht van de provincie Utrecht gemaakt en bieden niet alleen meer ruimte, maar ook extra comfort. Zo zijn de trams voorzien van een moderne airconditioning, vloerverwarming en een soepele vering. Onderweg kan de reis worden gevolgd op informatiepanelen en zijn er voor noodgevallen beveiligingscamera’s en een directe intercom verbinding met de bestuurder. De haltes zelf zijn aangesloten op een nieuw glasvezel datanetwerk waardoor meer mogelijk is met actuele reisinformatie en cameratoezicht.

Om de lijn geschikt te maken voor de nieuwe trams zijn alle haltes aangepast. De perrons zijn niet alleen langer en lager geworden, maar met aanpassingen aan de haltes en de introductie van een speciale loopplank ook geschikt gemaakt voor gebruikers van rolstoelen en rollators. De trambaan is vernieuwd voor de komende dertig jaar. Daarbij zijn ook extra werkzaamheden uitgevoerd om de trambaan te stabiliseren door damwanden te plaatsen.

Hoewel de nieuwe tramlijn is getest kunnen in de aanloopfase vanwege kinderziektes nog enkele storingen optreden aan het technische systeem. In dat geval kunnen reizigers gebruik maken van vervangende bussen. De vervangende bussen voor tramlijn 61 blijven beschikbaar voor reizigers tot en met dinsdag 16 maart .

De overheid roept iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan. Deze oproep geldt ook voor het OV: reis alleen als het noodzakelijk is. Hoe je OK met het OV reist, leest u op de website: www.reisok.nl.