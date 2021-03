Utrecht luidt klimaatalarm

Utrecht - Zondag sloeg de landelijke Klimaatcrisis Coalitie in meer dan 40 steden Het Klimaatalarm. De Utrechtse Klimaat Coalitie hield het Utrechtse Klimaatalarm tussen 14.00 en 15.30 uur op het Jaarbeursplein. Vanwege corona besloot burgemeester Dijksma eerder deze week het maximum aantal deelnemers te beperken tot 200. Veel deelnemers lieten daarom alleen een protestbord achter op de trappen en volgden thuis het programma online. Om 15.00 uur was er een landelijk alarmmoment waarbij de deelnemers op het Jaarbeursplein en thuis 1 minuut lang zoveel mogelijk lawaai maakten om daadkrachtige politieke actie te eisen tegen verdere klimaatontwrichting.

In heel Nederland deden tienduizenden mensen mee aan het Klimaatalarm, zowel online en offline. “De hoofdoorzaak van deze crisis is het onvermogen van de politiek om daadkrachtig klimaatbeleid te voeren en dat ze liever liever luisteren naar de lobbyisten van de fossiele industrie dan naar noodkreten uit de klimaatwetenschap. En omdat de regeringen zo lang hebben gewacht met échte maatregelen nemen, kunnen we nu niet meer geleidelijk en op een rustig tempo onze uitstoot afbouwen”, zei klimatoloog Ernst-Jan Kuiper.

Cabaretier Vincent Bijlo opende de demonstratie in Utrecht met een vlammend betoog tegen de hebzucht van de mens en natuurvernietiging die wordt aangericht. De Grootouders voor het Klimaat spraken zich uit in solidariteit met jongere generaties en benadrukten het belang van samen optrekken in de strijd tegen klimaatontwrichting en groeiende ongelijkheid. Ook werd door verschillende sprekers opgeroepen de geplande verbreding van de A27, die door Amelisweerd loopt, niet uit te voeren.

Ontwikkelingseconoom Enaam Ahmed Ali, bestuurslid Women’s March NL, vroeg aandacht voor de het feit dat meisjes en vrouwen in landen die nu al door de klimaatcrisis geraakt worden, de zwaarste lasten dragen. “Gezinnen die alles kwijtraken bij rampen zijn eerder geneigd om hun minderjarige dochters uit te huwelijken, meisjes en vrouwen die in opvangkampen leven zijn daar vaak niet veilig.” Tevens werd door Milko Hit van de Internationale Socialisten benadrukt dat de klimaatcrisis niet kan worden opgelost ‘zonder fundamentele hervorming van ons huidige economische stelsel waarin winst maken het allerbelangrijkst is’. “Mens en dier moeten prioriteit krijgen boven aandeelhouders van grote bedrijven.”

De jongeren van Fridays for Future Utrecht sloten de demonstratie af met een oproep tot actie: “Iedereen die vandaag in actie komt geeft mij hoop. Wij kunnen samen deze klimaatcrisis oplossen! Soms voel ik me alleen en denk ik aan wat de mens deze wereld heeft aangedaan. Maar nu ik zie hoeveel mensen vandaag alarm slaan, geloof ik in de goedheid van de mens. Samen vechten we voor een betere wereld!”

Ondanks de beperking van het aantal deelnemers spreekt de organisatie van een geslaagd protest. “We hadden natuurlijk liever plek gehad voor iedereen die van plan was te komen, maar we hebben desondanks een sterk programma neergezet en samen met iedereen die het thuis heeft gevolgd en in andere steden op straat stond, een duidelijk signaal kunnen uitzenden”, zegt Lola Fioole, 17 jaar, namens de Utrechtse Klimaat Coalitie.