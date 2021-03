Ruim 6 ton voor Spoorwegmuseum

Utrecht - Het Spoorwegmuseum is erg blij met de steun van de BankGiro Loterij. Het museum ontving een cheque van €621.287. Dit bedrag bestaat uit een vaste jaarlijkse bijdrage van €300.000, met daar bovenop een bijdrage van €321.287 van de deelnemers aan de BankGiro Loterij die ervoor gekozen hebben direct voor het Spoorwegmuseum mee te spelen.

Directeur Nicole Kuppens: “Het team van het Spoorwegmuseum is heel blij met de mogelijkheden die de BankGiro Loterij ons biedt. En fantastisch dat zoveel deelnemers van de loterij ervoor kiezen om speciaal ons museum te steunen.”

Het Spoorwegmuseum is momenteel gesloten vanwege de coronamaatregelen. Zodra de deuren weer open kunnen zal het museum direct uitpakken met de tentoonstelling ‘Spoor van Verbeelding’ over 150 jaar spoorwegaffiches. Centraal staat de vraag hoe reizigers met beeld werden verleid om de trein te nemen. De veelal fraaie en kleurrijke affiches laten niet alleen de geschiedenis van het reizen per spoor zien, naar ook de ontwikkeling van ontwerpstijlen. De tentoonstelling is samengesteld door publicist en spoorkenner Arjan den Boer, die over het onderwerp ook het boek ‘150 jaar spoorwegaffiches in Nederland’ schreef. Het boek is inmiddels te koop in de boekhandel en online.