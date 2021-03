Tiende aflevering geschiedeniskwis Sla je slag!

Utrecht - Zondagavond 21 maart is ´De Slag om de Mookerheide` het thema van Sla je Slag! de vrolijke geschiedeniskwis met verrassende, leuke- en minder leuke feitjes en weetjes over veldslagen, oorlogen en andere lucratieve ondernemingen uit de vaderlandse geschiedenis.

Het is het jaar 1574. Er heerst grote onrust in de Nederlanden. Filips ll, de landsheer der Nederlanden was streng katholiek en wilde de invloed van de protestanten de kop indrukken. De protestanten wilden de Spanjaarden maar al te graag uit de Nederlanden verdrijven. Het was de tijd van de watergeuzen, de opstandelingen tegen de Spaanse bezetter, het Leids Ontzet, het beleg van Haarlem en het beleg van Alkmaar. Er werden grote en bloedige veldslagen gevoerd. De Slag op de Mookerheide is een beruchte veldslag uit die tijd waar je vandaag de dag nog steeds sporen van kunt zien.

SLA JE SLAG! wordt gepresenteerd door Serge Brink en zijn lieftallige assistente Helga ‘Koekje’ Cremers. Zij lichten de onderwerpen toe met extra informatie ondersteund met prachtige illustratieve video’s. SLA JE SLAG! is een productie van De Salon van Weleer; cultuurplaats Utrecht, en is ouderwets modern amusement waar je ook nog iets van opsteekt.

De uitzending is zondagavond 21 maart om 19.30 uur te bekijken op de Facebookpagina van de Salon van Weleer via deze link:

https://www.facebook.com/SalonvanWeleer.

Met deze tiende aflevering eindigt het eerste seizoen van ´Sla je slag! Eind april komt de Salon van Weleer met een nieuwe serie.