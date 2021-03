Laura Sjin brengt eerste single van nieuwe EP uit

Utrecht - Laura Sjin uit Utrecht brengt op 12 maart haar nieuwe single ‘alles wat je zegt’ uit. De single is het startschot voor de EP ‘of ik jou nog mis’, welke op 4 juni uitkomt. Alle liedjes op de EP zijn geproduceerd en mede geschreven door Benny Sings. De single ‘alles wat je zegt’ is te beluisteren via alle online streamingkanalen.

‘alles wat je zegt’ gaat over het loslaten van iemand die je liefhebt, ook al is dat soms niet de makkelijkste keuze. “Het is een heel persoonlijk lied dus ik ben er trots op dat het nummer eindelijk voor iedereen te beluisteren is. De samenwerking met Benny Sings heeft de liedjes echt gemaakt tot wat ze moesten zijn. Alles viel op z’n plaats daar, in die werfkelder in Amsterdam. Ik ben benieuwd wat iedereen ervan vindt”, aldus Laura Sjin.

Laura Sjin schrijft sinds 2016 haar eigen muziek. Van dromerige tranentrekkers tot soms dansbare discoplaatjes en alles daar tussenin. De singer-songwriter uit Utrecht was al eerder te gast bij NPO 3FM en speelde tijdens de HBA on Tour-reeks in Paradiso Amsterdam. In 2018 bracht ze haar debuut EP ‘Als ik droom’ uit en won ze de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland. In het najaar van datzelfde jaar speelde ze in maar liefst 10 steden tijdens Popronde. Daarna heeft ze zich teruggetrokken in de studio om te werken aan nieuwe muziek.