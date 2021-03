Utrechters vinden zelf de weg naar hulp met de Plusgids

Utrecht - Als je tegen een vraag of probleem aanloopt, dan vind je het liefst zelf een oplossing. Maar hoe? De Plusgids biedt Utrechters een overzicht van voorzieningen rondom wonen, welzijn, zorg en financiën. Kom ik in aanmerking voor huur- of zorgtoeslag? Waar kan ik terecht als ik niet meer zelf kan koken? Bij deze en vele andere vragen wijst de Plusgids de weg. U Centraal heeft de gids geactualiseerd voor 2021 en deze is gratis af te halen in buurthuis, woonzorgcentrum, bibliotheek, buurthuis, huisarts, of online te raadplegen op www.ugids.nl/plusgids.

Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat diensten die in de gids genoemd worden tijdelijk niet of op aangepaste wijze worden aangeboden. Sommige hulp wordt bijvoorbeeld op afstand aangeboden en maaltijden worden thuisbezorgd in plaats van gezamenlijk genuttigd. Het is verstandig om rechtstreeks contact op te nemen met een organisatie om de actuele stand van zaken te horen.

De Plusgids Utrecht wordt jaarlijks gemaakt door de redactie van U Gids, de digitale wegwijzer voor Utrecht. Door de informatie ook op papier aan te bieden, is de informatie ook beschikbaar voor mensen die geen internet gebruiken. De gids wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht.

Het is nu ook mogelijk om de Plusgids per post te ontvangen. Dit kan door een mailtje te sturen naar ugids@u-centraal.nl. Met vermelding van het adres of door te bellen met de Informatie en Advieslijn: 030 – 236 1727.